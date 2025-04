Deel dit: Share App Mail Tweet

Rustgevende gezinsauto is nu betaalbare occasion

Het verkeer is soms gevaarlijk en stressvol en dat wil je zoveel mogelijk vermijden. Een occasion die uitblinkt in veiligheid en je kalmeert is de Volvo V70.

Ook gebruikt is de Volvo V70 een aantrekkelijke keuze, want door de populariteit van kleine en lichte auto’s zijn de vraagprijzen erg scherp in verhouding tot wat je krijgt.

Volvo V70: veiligheid voorop

De Volvo V70 is gemaakt voor gemak en veiligheid. Daarom is de bagageruimte hoog en breed en de beladingsmogelijkheden zijn uitgebreid. De occasion heeft veel aandacht voor passieve en actieve veiligheidssystemen en daarom zijn er bij zijn introductie hulpmiddelen als een blinde hoek-sensor, rijstrook assistent en Adaptieve Cruise Control in de prijslijst te vinden. Later komen daar snufjes als het City Safety-systeem, bots-waarschuwing (inclusief automatische remfunctie, voetganger- en fietser-herkenning) en file-assistent bij.

Wat betreft motoropties is er bij de Volvo V70 keuze genoeg tussen benzine- en dieselblokken. De benzine-varianten hebben minimaal een cilinderinhoud van 1,6-liter viercilinder (met turbo) en lopen helemaal op tot een 3,2-liter zescilinder. De kracht die deze blokken leveren verschilt sterk en loopt van 145 tot 304 pk. De diesels komen in vier- en vijfcilinder smaak en hebben een cilinderinhoud tussen 1,6-liter en 2,4-liter. De geleverde kracht loopt hier van 109 pk tot 215 pk, in de biturbo D5. Schakelen doet de occasion met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. Daarnaast zijn er ook een zes- en achttrapsautomaat.

Hier let je op bij een Volvo V70-occasion

Controleer bij aankoop of de automaten soepel schakelen en of de olie van de occasion tijdig is ververst, want oude olie vergroot de kans op slijtage, wat dure reparaties met zich meebrengt. Lees hier de koopwijzer die wij eerder schreven over de Volvo V70.

Daarnaast is het verstandig om de airconditioning van de Volvo V70 te testen. De condensor is namelijk gevoelig voor steenslag en een nieuwe kost, inclusief montage, al gauw 500 euro.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze beige Volvo V70, uit 2009, in het Gelderse Dieren. Het gaat om een model met de geblazen 2,5-liter vijfcilinder (231 pk), gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. De vraagprijs is 13.900 euro, terwijl de catalogusprijs 53.605 euro was.