Deze ruime stationwagen-occasion rijdt stiekem fijner dan je denkt

Wie een ruime, betaalbare stationwagon zoekt die ook nog eens lekker rijdt, komt al snel bij de Ford Mondeo Wagon uit. Occasions van de derde generatie combineren comfort met rijplezier en bieden volop ruimte voor gezin en bagage.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor maximaal 10.000 euro. Eerder deze week schreven we al over twee andere concurrenten en nu is het de beurt aan de Ford Mondeo Wagon.

Ford Mondeo (2007 – 2013)

De derde generatie Ford Mondeo heeft de gebruikelijke fijne eigenschappen waar het merk om bekendstaat. De occasion heeft niet alleen een bagageruimte van minimaal 554 liter, maar dat combineert hij met fijne rijeigenschappen en een overzichtelijk interieur. Comfort staat op een hoog niveau en onderdelen zijn breed beschikbaar, wat hem tot een van de meest praktische keuzes op de tweedehandsmarkt maakt.

In zijn tijd was deze Ford Mondeo een van de best rijdende auto’s in zijn segment en dat merk je nu nog steeds. Naast dat hij fijn rijdt en veel ruimte voor spullen heeft, is de ruimte voor passagiers ook royaal te noemen. De voorstoelen bieden zoveel ruimte als je ooit nodig zou kunnen hebben, maar de occasion blinkt extra uit op de achterbank. Hier kun je namelijk prima een paar volwassenen kwijt, ook al zijn ze wat langer en groter gebouwd. Dit zilveren exemplaar uit 2010 met 175.235 kilometer wordt in Ermelo aangeboden voor 8.899 euro.

Aandachtspunten van een Ford Mondeo-occasion

Lekkende aircoradiatoren komen bij de Ford Mondeo weleens voor, dus controleer of de airco van je occasion goed koud blaast. Kleine elektronische storingen zijn ook vaker genoemd en hoeven niet per se dramatisch uit te pakken. Bekende mankementen zijn defecte relais en haperende keyless entry-systemen.

Diesel-occasions verdienen speciale aandacht vanwege hun tweemassavliegwiel. Bij slijtage zorgt deze namelijk voor trillingen en schakelmankementen. Controleer ook de koppeling en versnellingsbak van de Ford Mondeo op soepel schakelen. Verder kunnen fuseekogels en onderstelrubbers slijten, wat zich uit in kloppende geluiden.

