Deze ruime, betouwbare SUV heeft een fout imago: is terecht?

Wie een ruime plug-in hybride SUV zoekt, komt al snel uit bij de derde generatie Mitsubishi Outlander. Hij is sinds zijn introductie in ons land met duizenden stuks verkocht. Daardoor staan er veel occasions te koop.

In tegenstelling tot zijn wat kleinere voorganger, oogt deze Mitsubishi Outlander als een volwaardige SUV. Hoge flanken, een uitgesproken taillelijn en brede wielkastranden geven de occasion een stoere uitstraling. Deze generatie heeft helaas wel de bijnaam “Foutlander”.

Aandrijflijnen: PHEV als publiekslieveling

Mitsubishi Outlanders bieden plaats aan vijf of zeven personen; de plug-in-hybride (PHEV) is altijd een vijfzitter. Het merendeel van de occasions is rijk uitgerust met zaken als navigatie, keyless entry en een achteruitrijcamera. Hogere uitvoeringen beschikken bovendien over stoelverwarming, leren bekleding en rijhulpsystemen als adaptieve cruise control.

Hoewel er ook een 2,0-liter benzinemotor en een 2,2-liter diesel (beide 150 pk) leverbaar waren, is de Mitsubishi Outlander PHEV met afstand het best verkocht. Dit model combineert een 2,0-liter benzinemotor (121 pk) met twee elektromotoren tot een systeemvermogen van 200 pk. Vanaf 2018 maakt een 2,4-liter benzinemotor zijn opwachting. Afhankelijk van het gebruik en de State of Health van de accu ligt de elektrische actieradius van de occasion tussen 40 en 50 kilometer. De meeste mensen hebben hier net genoeg aan voor hun woon-werkverkeer.

Plug-in hybride occasions beschikken over vierwielaandrijving en mogen geremd 1.500 kilogram trekken. Opladen duurt enkele uren via een reguliere laadpaal; snelladen tot 80 procent lukt in ongeveer een halfuur. De accutechniek van de Mitsubishi Outlander is degelijk.

Aandachtspunten bij occasions

Een goed onderhouden Mitsubishi Outlander is een bovengemiddeld betrouwbare occasion. Wel moet je op een paar zaken letten. Het komt bijvoorbeeld voor dat de 12v-accu van de Mitsubishi Outlander ineens leeg is. Dat ligt meestal aan een defecte dynamo. Daarnaast slaat bij sommige auto’s de motor af tijdens het rijden: defecte sensoren of verstopte brandstofinjectoren zijn meestal de boosdoener. Meer aandachtspunten kun je in de koopwijzer vinden die we eerder schreven.

Wat kost een Mitsubishi Outlander?

Het tweedehandsaanbod is met 611 stuks ruim. Minder mooie exemplaren beginnen bij een kleine 4.000 euro, maar nette modellen kosten drie keer zoveel. De allerduurste heeft een prijskaartje van 31.000 euro. Wij kozen deze grijze occasion uit 2013. Het is een PHEV van 12.450 euro. Voor dat bedrag krijg je een Mitsubishi Outlander met 123.633 kilometer op de teller. Hij staat te koop in het Utrechtse Achterveld en heeft apk tot januari 2027.