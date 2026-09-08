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Ruim 69 procent afschrijving in slechts twee jaar: deze luxe-SUV is plots zeer betaalbare occasion

Dat sommige elektrische auto’s vrij rap afschrijven, is bekend. Maar de luxe-SUV die we in dit artikel uitlichten, spant de kroon. De EV-occasion is pas twee jaar oud en is in die tijd ruim 69 procent van zijn waarde verloren. Dat heeft echter een goede reden.

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We hebben het over de Fisker Ocean, een model dat slechts enkele jaren geleden werd geïntroduceerd, maar waarvan de fabrikant in 2024 (weer) failliet ging. Fisker deed jaren daarvoor ook al een poging om zich te ontwikkelen tot succesvol automerk met een lage hybridesedan genaamd Karma. Die auto nemen we in bovenstaande video onder de loep.

Fisker Ocean is fraai uitziende luxe-SUV met een risico

Goed, terug naar de meest recente poging van ondernemer Henrik Fisker: de Ocean. Jammer dat het geen succes is geworden, want de auto vinkt aardig wat boxjes aan. Zo heeft de SUV bijna 600 pk, vierwielaandrijving, zo’n 700 kilometer actieradius uit een 113 kWh-accu en bovenal goede looks.

Dat laatste kun je Henrik Fisker wel toevertrouwen. Het neerzetten van een stabiel merk helaas niet. En nu Fisker opnieuw failliet is, is zo’n kekke Ocean voor velen plots een tikkende tijdbom geworden.

Auto’s zijn vandaag de dag zeer complex en zowel op het gebied van hardware als software ben je in grote mate afhankelijk van ondersteuning van de fabrikant. Maar ja, die fabrikant is heengegaan, waardoor een relatief klein defect de auto in het ergste geval voorgoed kan stilleggen.

Prijs van de occasion

Dat is exact de reden dat de enige twee Fisker Ocean-occasions die je momenteel kunt vinden in Nederland, voor relatief weinig geld van eigenaar mogen wisselen. De eigenaar van een zwart exemplaar hoopt op Marktplaats nog 49.950 euro te vangen voor een auto die twee jaar geleden nog zo’n 65.000 euro kostte. Vragen is één, krijgen is twee. Het hoogste bod bedraagt tot nu toe dertig mille.

Veel goedkoper is de blauwe occasion die we op AutoScout24 tegenkomen, te zien in de afbeeldingen in dit artikel. Die kostte in 2024 nog dik 70.000 euro en staat nu, met 35.000 kilometer op de teller, te koop voor zo’n 21.500 euro.

Waarom deze zó goedkoop is? Omdat er een barst in de voorruit zit en een van de portieren beschadigd is. Normaalgesproken niet zo’n probleem, maar wel als de fabrikant net koppie-onder is gegaan. Eerder verklaarde een verzekeraar zo’n Ocean total loss door een simpel deukje.