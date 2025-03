Deel dit: Share App Mail Tweet

Rimac Nevera-occasion te koop: hoeveel is de EV nog waard?

Het is misschien wel de krankzinnigste EV van de afgelopen jaren: de Rimac Nevera. Met bijna 2.000 pk aan elektropower, een gigantisch prijskaartje en een gelimiteerde oplage, behoort de Nevera tot de weinige elektrische hypercars. Nu staat er een als occasion te koop.

Andere auto’s zich bij het kleine clubje van elektrische hypercars mogen scharen, zijn de Lotus Evija en Pininfarina Battista. De bekendste super-EV is echter de Rimac Nevera. Het geesteskind van Mate Rimac, die niet alleen leiding geeft aan zijn eigen hypercarmerk, maar inmiddels ook aan Bugatti.

Geen verkoopsucces

Hoewel de Rimac Nevera gelimiteerd is tot 150 stuks en bomvol zit met imponerende en geavanceerde EV-techniek (check onze rijtest hieronder), is het bepaald geen verkoopsucces.

CEO Mate Rimac stelde eerder al dat opdringerige EV-maatregelen van overheden het beeld van de elektrische auto om zeep heeft geholpen. Superrijken willen er niet meer in gezien worden. Althans, de meeste. De Nederlandse Michel Perridon heeft er wel een in zijn garage, al reed hij direct na aankoop al een beetje schade.

Rimac Nevera als occasion

Veel hypercars zijn een goede investering en worden al snel veel meer waard dan de nieuwprijs. Bij de Nevera lijkt dat niet het geval. Op het Amerikaanse platform Bring A Trailer wordt momenteel een Nevara als occasion aangeboden.

Het gaat om nummer 006 van de 150. De cataloguswaarde bedroeg maar liefst 2.136.000 euro toen hij in 2023 naar zijn eerste eigenaar ging. Hij vinkte voor 136.000 euro aan opties aan.

Hoogste bod

Wat is daar nu nog van over? Dat is lastig te zeggen. De Rimac wordt momenteel geveild en de eindstand is nog niet bekend. Er zijn nog vier dagen te gaan en voor de verkoper is het te hopen dat er nog een biedingoorlog losbarst. Het hoogste bod bedraagt op dit moment ‘slechts’ 1.112.111 dollar (omgerekend een kleine 1.028.000 euro). Als het daarbij blijft, dan heeft-ie wel heel flink afgeschreven.