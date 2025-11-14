Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze retro hot hatch is een goedkope, maar zeldzame occasion

Hete hatchbacks uit de jaren tachtig zijn meestal licht en geven analoog rijplezier. De Ford Fiesta XR2 was in zijn tijd goed betaalbaar en is dat als zeldzame occasion nog steeds.

Deze occasion is de overgrootvader van de Fiesta ST en verscheen in 1981. De Ford Fiesta XR2 werd direct de sportieve topversie van de eerste generatie Fiesta. Door zijn lage gewicht is de XR2 nog steeds leuk om mee te rijden. Veel exemplaren bereiken inmiddels de oldtimerstatus, waardoor je geen motorrijtuigenbelasting meer hoeft te betalen.

Ford Fiesta XR2 geeft klassiek rijplezier

Onder de motorkap van de occasion ligt een atmosferische 1,6-liter viercilinder met 84 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak. Met een leeggewicht van slechts 846 kilo voelt hij levendig aan, en dankzij het strakke onderstel en de directe besturing is hij verrassend wendbaar. In 1984 kreeg de tweede generatie Ford Fiesta XR2 een 96 pk sterke 1,6-liter met vijfversnellingsbak, waardoor hij merkbaar vlotter werd.

Het uiterlijk was typisch jaren tachtig: zwarte bumpers, sportieve striping en de kenmerkende ronde mistlampen in de voorbumper. Binnenin kreeg je kuipstoelen, een sportstuur en een analoog dashboard met duidelijke, eenvoudige meters zonder overbodige poespas.

Aandachtspunten van een Ford Fiesta XR2-occasion

De techniek van de Ford Fiesta XR2 is eenvoudig en robuust, maar leeftijd speelt een rol in zijn pijnpunten. Roest is de grootste vijand: controleer bodemplaten, dorpels en de wielkasten zorgvuldig. Vergeet verder bij een testrit niet om het tapijt op te tillen om hieronder naar corrosie te speuren. Let er verder op dat het plaatwerk origineel is of al een keer gelast/geplamuurd is. Dat wijst er misschien op dat een vorige eigenaar roestschade heeft hersteld of proberen te verbergen.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics)

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Mooij Classics)

Verder komt blauwe rook uit de uitlaat weleens voor, wat een voorbode is van slijtage aan de kleppen. Probeer dus je Ford Fiesta XR2-occasion koud op te starten en dit punt in de gaten te houden.

De gevonden occasion

Er wordt momenteel maar een occasion aangeboden op gaspedaal.nl. Deze grijze Ford Fiesta XR2 staat voor 3.950 euro te koop in het Noord-Brabantse Beek en Donk. De auto uit 1985 heeft 82.095 kilometer op de teller en had een catalogusprijs van 12.284 euro.

Zijn prijs is een koopje, maar helaas zit er bij deze advertentie ook een addertje onder het gras: “Deze specifieke XR2 rijdt, remt en schakelt, maar wordt verkocht zonder apk en als projectauto. De basis is aanwezig, maar zowel de motor, techniek als elektronica verdienen wat extra aandacht. Het is daarom een perfecte uitdaging voor de doe-het-zelver, hobbyist of verzamelaar die op zoek is naar een waardevol restauratieproject.”

