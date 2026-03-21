Franse rallyheld: Renault Alpine A310-occasion kost evenveel als een nieuwe Honda Civic

De Renault Alpine A310 V6 werd gepositioneerd als Franse tegenhanger van de Porsche 911, maar wist het succes van de 911 nooit te evenaren. Wel groeide de occasion uit tot een zeldzame cultklassieker.

Begin jaren 70 verscheen de Renault Alpine A310 als opvolger van de legendarische A110. Waar dat model vooral bekend werd door rallysucces in Groep 4, koos Alpine bij de A310 voor een wat meer comfortabele aanpak. De occasion bleef compact en licht, maar kreeg een ruimere carrosserie en een luxer afgewerkt interieur.

Licht en krachtig: de Renault Alpine A310 kreeg een V6

Eerst lag er een viercilinder achter de achteras van de Renault Alpine A310, maar vanaf 1976 verscheen hij met een V6. Dit motorblok heeft een cilinderinhoud van 2,7 liter en levert 150 pk. Wij hebben een speciale Groep 4 rally-versie gevonden, waarbij het motorblok is opgeboord tot 3,0 liter en 220 pk produceert. Verder heeft deze occasion achterwielaandrijving en een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De carrosserie van de Renault Alpine A310 bestaat grotendeels uit kunststof, waardoor de occasion maar iets meer dan 1.000 kg weegt. Bij de Groep 4-uitvoering ligt zijn gewicht zelfs op 950 kg. Daarom voelt hij lichtvoetig aan op bochtige wegen en reageert de besturing direct.

Qua uiterlijk is de Renault Alpine A310 een prachtige auto. De lange neus, brede achterzijde en karakteristieke koplampen geven de coupé een eigen gezicht. Hij is fraai, met strakke en hoekige lijnen. Deze occasion was bovendien het laatste model dat nog onder leiding van Alpine-oprichter Jean Rédélé werd ontwikkeld.

Dit kost een occasion

Een Renault Alpine A310 V6 is zeldzaam, maar nog steeds bereikbaar voor liefhebbers van klassieke sportwagens. Er staan momenteel drie exemplaren te koop, die allemaal rond de 40.000 euro kosten. De goedkoopste twee zijn normale exemplaren, maar de witte auto op de foto’s betreft de eerdergenoemde Groep 4-versie. Hij verschilt op een paar belangrijke punten van de standaardversies. We stelden bijvoorbeeld al dat hij meer vermogen en minder gewicht heeft. Daarnaast beschikt hij over AP Racing-remmen en de driedelige velgen van Gotti, zoals die ook in de jaren 80 door het Alpine rally-team werden gebruikt.

In het interieur zie je dat de occasion volledig is geprepareerd voor rallygebruik. Hij heeft een afneembaar Sparco-sportstuur, een rolkooi, zespuntsgordels en nog veel meer zaken. Deze Renault Alpine A310 heeft maar 60.238 km op de teller en staat in het Gelderse Brummen voor 41.450 euro te koop. Hij komt uit 1983, dus je kunt hem als oldtimer belastingvrij rijden.

Aandachtspunten van de Alpine A310 V6-occasion

Bij regelmatig onderhoud is het motorblok van de Renault Alpine A310 V6 ijzersterk. Een voordeel is de kunststof carrosserie, die niet kan roesten. Daaronder zit een stalen chassis, dus controleer daarom dit altijd goed op corrosie bij de ophangingspunten. Bij zo’n oude auto is het verstandig een expert te raadplegen, die de staat van de occasion kan beoordelen.