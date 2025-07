Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze relatief goedkope occasion is luxueus en betrouwbaar

Als je op zoek bent naar een luxesedan, die zowel sportaspiraties als betrouwbaarheid heeft, is de Lexus GS-occasion één van je beste keuzes.

De Lexus GS is een middelgrote sedan met een zelfverzekerde uitstraling. De occasion van de vierde generatie heeft de scherpe lijnen van zijn kleinere broertje, de CT200h, geleend en als topmodel GS F vier opvallend gepositioneerde uitlaatpijpen.

Techniek van de Lexus GS

De Lexus GS 450h heeft een atmosferische 3,5-liter V6, die twee elektromotoren ondersteunt om op een systeemvermogen van 345 pk uit te komen. Daarnaast is in Nederland ook vaak de GS 300h geleverd. Deze occasion beschikt over een atmosferische 2,5-liter viercilinder benzinemotor die samen met een enkele elektromotor 223 pk genereert.

De zeldzame GS F doet het zonder elektriciteit en heeft een atmosferische 5,0-liter V8, die 477 pk produceert. Er zijn verder versies die buiten Nederland zijn verkocht, en hier weleens opduiken via parallelimport. Dit zijn de GS 250 met 2,5-liter V6, de GS 350 met 3,5-liter V6 en de GS 200t met 2,0-liter viercilinder turbomotor.

In Nederland heeft de Lexus GS altijd achterwielaandrijving en een automaat. De hybride 450h en 300h hebben een automatische transmissie met zes versnellingen. De GS F heeft een achttrapsautomaat.

Aandachtspunten van een Lexus GS-occasion

Een rammelend schuif-/kanteldak is bij occasions meestal een kwestie van opnieuw afstellen, maar soms is een grotere reparatie nodig. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Lexus GS.

Verder valt het juist op dat opvallende aandachtspunten ontbreken. Wel is het natuurlijk altijd handig om op gebruiksslijtage, zoals banden, remmen en interieur te letten.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Lexus GS 300h, uit bouwjaar 2015, in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. De occasion heeft 181.349 kilometers aan ervaring en kost 17.950 euro. Voor dat geld krijg je wel de ‘Luxury’-line, waardoor alles aan de auto net wat mooier is qua opties. De catalogusprijs bedroeg overigens 58.040 euro.

