Recorddure benzine? Rij lekker in wegenbelastingvrije lpg-occasion

Niet eerder in 2025 was benzine zo duur. De literprijs bedraagt 2,188 euro volgens UnitedConsumers. Rij daarom toch lekker in deze Hyundai-occasion op lpg. En maak je niet druk, je betaalt geen cent wegenbelasting.

Normaalgesproken gaat een lpg-auto gepaard met flinke wegenbelasting, maar omdat deze auto uit 1984 komt, is hij vrijgesteld van de wegenbelasting. Heerlijk!

Hyundai Pony: Italiaans design, Japanse motor

Maar waar hebben we het eigenlijk over? Een Hyundai Pony. Een wattes? Het is een tamelijk zeldzame verschijning, al helemaal in deze pick-up-uitvoering. De Pony zag het levenslicht in 1974 en is getekend door het bedrijf van de Giorgetto Giugiaro. Italiaans design dus.

(Afbeelding: Hyundai van der Heijden) (Afbeelding: Hyundai van der Heijden) (Afbeelding: Hyundai van der Heijden) (Afbeelding: Hyundai van der Heijden)

Eind jaren zeventig zette de Hyundai Pony voet op Nederlandse bodem. Hij was verkrijgbaar als sedan, stationwagen en driedeurs hatchback, maar ook als pick-up, zoals deze occasion. Wel betreft dit een exemplaar van ná de facelift van 1982.

Spotgoedkoop tanken dankzij lpg-installatie

Onder de kap ligt een 1,2-liter viercilinder van Mitsubishi die een bescheiden 54 pk levert. Deze motor is gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak. Dat wordt lekker brullen op de snelweg. Deze occasion is voorzien van een gasinstallatie en dus kun je op lpg rijden.

Dat tank je op veel plaatsen voor nog geen 0,90 euro per liter. Dat is maar goed ook, want hoewel het motortje niet al te groot is en de auto een leeggewicht heeft van slechts 938 kilogram, is hij niet bijzonder zuinig.

Prijs van de Hyundai Pony-occasion

Het autootje heeft een laadvermogen van 402 kilogram, zo schrijft de Hyundai-dealer uit Uden waar deze eigenaardige pick-up te koop staat. Maar hem echt gebruiken als pick-up is bijna zonde, want de occasion lijkt in uitmuntende staat te verkeren. Op de teller staat iets minder dan 112.000 kilometer.

“De auto is gerestaureerd en staat er perfect bij”, lezen we dan ook in de advertentietekst. Helaas komt die schoonheid wel met een prijs. Voor deze Hyundai Pony (de enige die momenteel te koop staat in ons land) wordt maar liefst 10.950 euro gevraagd. Oef!

Alternatieve occasion op lpg

Wil je liever iets moderners en goedkopers? Dat kan. Dit tweedehandsje rijdt ook op lpg en is wél zuinig. Omdat hij een stuk nieuwer is betaal je wel wegenbelasting, maar niet heel veel. Dat komt omdat deze occasion maar weinig weegt.

