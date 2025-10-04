Deel dit: Share App Mail Tweet

Razend bekende sport-occasion kun jij (waarschijnlijk) betalen

De Volkswagen Golf GTI kreeg in 2008 met de zesde generatie weer nieuwe energie. De occasion heeft een scherper design, een verbeterd onderstel en een compleet nieuw motorblok.

Hoewel de Volkswagen Golf GTI VI op het eerste gezicht vooral een opgefriste Golf V lijkt, zit het verschil in de details. Het model werd strakker gelijnd, kreeg een luxueuzer interieur en vooral: een nieuwe generatie motoren en rijhulpsystemen die de occasion een stuk moderner maakten. Over modern gesproken: VW stelt voorlopig nog de elektrische Golf uit.

Occasion met strak uiterlijk en solide binnenkant

Qua uiterlijk oogt de Golf VI hoekiger en serieuzer dan de wat rondere Golf V. De GTI valt op door zijn rode grillebiezen, sportieve bumpers en voor het eerst een dubbele uitlaat aan weerszijden van de achterbumper. Wie voor de R ging, kreeg een nog agressievere look met grotere luchtinlaten en centraal geplaatste pijpen.

Binnenin overtuigt de Golf met een zakelijke, solide afwerking en opvallend goede geluidsisolatie. De GTI onderscheidt zich met sportstoelen in klassiek ruitjesmotief, een zwarte hemelbekleding en een rijkere standaarduitrusting. Het interieur voelt volwassen, maar mist de speelsheid van sommige concurrenten.

Techniek van de Volkswagen Golf GTI

Onder de motorkap van de Volkswagen Golf GTI ligt een 2.0 TSI, goed voor 210 pk en 280 Nm. Daarmee sprint hij in 6,9 seconden naar 100 km/h en haalt hij 240 km/h. Wie meer wilde, kon kiezen voor de R met 270 pk of het jubileummodel Edition 35 met 235 pk. Voor dieselliefhebbers was er de GTD, die met zijn 170 pk en vooral 350 Nm trekkracht een verrassend snelle en efficiënte occasion is.

De Volkswagen Golf GTI is standaard voorwielaangedreven en heeft een elektronisch sperdifferentieel dat onderstuur tegengaat. Dit maakt hem niet de meest rauwe, maar wel een van de meest gebalanceerde hot hatch-occasions van zijn tijd. De R voegde daar met 4Motion-vierwielaandrijving en een steviger onderstel nog een flinke dosis stabiliteit en grip aan toe. Eerder schreven we al een koopwijzer over dit model.

Aandachtspunten bij een Volkswagen Golf GTI-occasion

De Volkswagen Golf GTI staat bekend om zijn betrouwbaarheid, maar er zijn aandachtspunten. Bij de benzinemotoren komen olieverbruik, distributiekettingproblemen en defecte hogedrukpompen voor. Bij de GTD slijt de turbo soms vroegtijdig. De automatische DSG-transmissie schakelt razendsnel, maar is gevoelig voor kostbare defecten; veel kopers kiezen daarom liever voor de handgeschakelde zesbak. Verder zijn slijtage aan wiellagers en problemen met het aircosysteem niet ongewoon. Zet dus bij je testrit de airco van de occasion aan, om dit te controleren.

Dit kost een Volkswagen Golf GTI-occasion

Er staan nu ruim honderd modellen van deze generatie Volkswagen Golf GTI op Gaspedaal.nl te koop. De prijzen starten bij 5.000 euro, maar de mooiste occasions kosten natuurlijk meer. Daarom lopen de prijzen op tot maximaal 18.500 euro.