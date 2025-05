Deel dit: Share App Mail Tweet

Razend bekende roadster is regelrechte droom-occasion

Het boegbeeld van het betaalbare rijplezier is natuurlijk de Mazda MX-5. Als occasion hebben veel mensen hun weg al naar de eerste twee generaties gevonden, maar de derde generatie (NC) is daardoor soms de betere deal.

De MX-5 NC was nieuw te koop tussen 2006 en 2015 en deelt zijn reputatie als plezierige stuurmansauto met zijn voorgangers. Deze generatie is daarnaast ietsje groter, zwaarder en beschikt de occasion over nieuwere technologie. Wel zijn oude elementen in deze auto terug te vinden, zoals het driespaaks sportstuur en het analoge instrumentarium.

Techniek van de Mazda MX-5

Onder de motorkap van de Mazda MX-5 liggen altijd kettingaangedreven viercilinders, die op benzine lopen. Bij de occasions kun je uit twee motoropties kiezen: een 1,8-liter met 126 pk en een 2,0-liter met 160 pk. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde transmissie, met vijf of zes versnellingen.

Dat het motorvermogen van de occasion is toegenomen mag ook wel, omdat de NC gemiddeld 100 kilogram zwaarder is dan zijn voorganger. Groot nieuws in 2006 is de komst van de MX-5 Roadster Coupé met elektrisch bedienbaar klapdak. Deze zwaardere RC is minder lichtvoetig dan de softtop, maar biedt in gesloten toestand meer comfort en bruikbaarheid, met name in de koudere seizoenen.

Aandachtspunten van een Mazda MX-5

Net als bij de NB en NA hebben occasions uit vroege bouwjaren van de NC weleens last van roest aan de dorpels en de achterspatbordranden. Verhoogd olieverbruik is het belangrijkste motorische aandachtspunt. Controleer daarnaast bij de RC of het klapdak soepel opent en sluit. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Mazda MX-5.

Er kunnen tekenen zijn dat de vorige eigenaar minder goed voor de occasion heeft gezorgd. Zo duidt een rommelende krukas bij de Mazda MX-5 er op dat de olie niet goed is bijgehouden en blauwe rook betekent mogelijk dat de zuigerveren zijn versleten. Als deze zaken niet tijdig opgemerkt worden, staat je mogelijk een dure motorrevisie te wachten.

Deze occasion

Wij vonden deze grijze Mazda MX-5 (uit 2007), in het Utrechtse Eemnes. De occasion beschikt over het 1,8-liter motorblok en heeft 147.300 kilometer op de teller. De vraagprijs is 6.950 euro, terwijl de catalogusprijs 28.495 euro bedroeg.

Goedkopere alternatieven voor de MX-5

Vind je dat te duur? Dan zijn er ook nog goedkopere roadsters te vinden op de occasionmarkt. Autovisie testte recent twee betaalbare MX-5-alternatieven in de Occasion Battle. Die video zie je hieronder.