Deze occasion wil je: rallyicoon uit de jaren tachtig maakt ook nu nog indruk

Ford bouwde vroeger meer dan alleen crossovers en SUV’s. In de jaren tachtig maakten ze bijvoorbeeld de Ford Sierra RS Cosworth. Deze occasion groeide uit tot een icoon in de autosport.

De Sierra RS Cosworth verscheen in 1986 en werd ontwikkeld als homologatiemodel voor de autosport. Ford had namelijk een straatversie nodig om met de auto te mogen deelnemen aan internationale raceseries. Er zijn in totaal 5.545 exemplaren gebouwd, waardoor occasions tegenwoordig zeldzaam zijn.

Ford Sierra RS Cosworth als rally- en circuiticoon

In de neus van de Ford Sierra RS Cosworth ligt een 2,0-liter viercilinder turbomotor van Cosworth. Daarom draagt de auto ook deze naam. Het motorblok levert 204 pk en 276 Nm. De achterwielaangedreven occasion heeft een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

Ook vandaag de dag zijn de prestaties nog indrukwekkend te noemen: 0 tot 100 km/h in 6,5 seconden en een topsnelheid van 242 km/h. Daarbij moet je bedenken dat dit de straatversie betreft; het racemodel behaalde dankzij 300 pk overwinningen in WTCC- en DTM-races. Ook Mercedes was goed vertegenwoordigd bij DTM-races en dat kwam vooral door de 190 2.5 16V Evolution.

Als je de Ford Sierra RS Cosworth ziet, herken je hem direct. De enorme achterspoiler – door liefhebbers vaak whale tail genoemd – moest bij hoge snelheden extra neerwaartse druk leveren. Ook bredere wielkasten, sportieve bumpers en speciale wielen geven de occasion een agressieve uitstraling. Het interieur is minder opvallend, maar dat is de auto te vergeven als je hem hard door een bocht heen jaagt.

Aandachtspunten van de Ford Sierra RS Cosworth als occasion

Een Ford Sierra RS Cosworth is tegenwoordig een gewilde klassieker, maar bij aankoop is een grondige controle belangrijk. Veel auto’s hebben een sportief leven achter de rug, waardoor onderdelen versleten kunnen zijn.

De motorblokken staan als robuust te boek en zijn makkelijk te tunen. Helaas gebeurde dit niet altijd bij een professional, dus zijn er een aantal auto’s verknutseld.

Roest vormt een ander bekend aandachtspunt bij deze occasions. Controleer daarom dorpels, wielkasten en de onderzijde van de carrosserie zorgvuldig. Verder heeft de Ford Sierra RS Cosworth een probleem dat veel andere auto’s niet hebben: namaakmodellen. Echte Cosworths zijn gewoon erg duur en zeldzaam, waardoor er weleens normale Sierra’s als Cosworth worden aangeboden. Controleer dus heel goed de documentatie, zodat je zeker weet dat je een echte Cosworth hebt.

Zoveel kost deze occasion

Een Ford Sierra RS Cosworth is heel zeldzaam en de afgelopen jaren flink in waarde gestegen. Waar deze auto vroeger nog relatief betaalbaar was, betaal je voor het enige exemplaar dat nu te koop staat 54.900 euro. Deze witte occasion wordt aangeboden in het Gelderse Hoevelaken en heeft 142.903 kilometer op de teller. Oorspronkelijk komt hij uit Duitsland, waar hij twee vorige eigenaren heeft gehad. Verder is het best handig dat hij uit 1987 komt. Dit is namelijk het jongste bouwjaar waarmee een auto binnen de oldtimerregeling valt. Hierdoor rij je hem dus belastingvrij.