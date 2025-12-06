Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze rally-occasion is dertig jaar oud en wil je op je oprit, hij is alleen heel zeldzaam en duur

De Ford Escort RS Cosworth is een jongensdroom op wielen. De occasion geeft je nog steeds een flinke snelheidservaring en het gevoel dat je een rallycoureur van weleer bent.

De Ford Escort RS Cosworth is een icoon uit de jaren negentig. De brede spatborden, de enorme ‘walvisstaart’-vleugel en de agressieve turbomotor geven hem het uiterlijk én de houding van een rallyauto voor de straat. Als occasion is hij helaas een zeldzame (en dure) verschijning.

Turbokracht uit de rallywereld

De Ford Escort RS Cosworth verscheen in 1992, maar is onderhuids geen echte Escort. De technische basis van de occasion is de Sierra RS Cosworth, ingekort en versmald om een wendbaardere auto te bouwen tegen de dominante Lancia Delta HF Integrale. De 2,0-liter viercilinder turbomotor met grote Garrett T35-turbo levert 224 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De permanente vierwielaandrijving verdeelt 34 procent van de kracht naar de voorwielen en de rest naar achteren.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Dijk Verkoop B.V.)

Met ruim 7.100 gebouwde exemplaren tussen 1992 en 1996 is de RS Cosworth zeldzaam genoeg om bijzonder te blijven. De besturing voelt iets wollig aan, maar het onderstel communiceert scherp, luistert nauwkeurig en geeft hoge stabiliteit. Volgens testredacteur Peter Hilhorst groeit het vertrouwen bij elke gereden kilometer, precies wat nodig is voor een occasion die voortkomt uit de rallysport.

Hierop moet je letten bij deze occasions

Technisch is de Ford Escort RS Cosworth indrukwekkend, maar zijn leeftijd zorgt ervoor dat bepaalde punten aandacht vragen. Zo kun je na dertig jaar het beste goed opletten op corrosie rond ophangpunten en de onderzijde.

Verder is de occasion ontworpen als homologatiespecial met sportief rijden in gedachten, waardoor je sowieso op de algehele staat van de auto moet letten. Zijn de remmen en banden nog goed? Schakelt de transmissie soepel of is er gebruikersslijtage te vinden? Dit zijn allemaal vragen die een aankoopkeuring weg kunnen nemen.

Ford Escort RS Cosworth als occasion

De Ford Escort RS Cosworth is prachtig oud geworden en heeft zijn cultstatus behouden. Het aanbod is minimaal en de prijzen lopen stevig op. Op gaspedaal.nl staan momenteel twee occasions te koop, die 59.900 en 89.500 euro kosten.

Ze komen uit de bouwjaren 1994 en 1995, maar hebben ondanks hun leeftijd weinig kilometers op de teller, namelijk 70.632 en 115.024 kilometer. Daarnaast zien ze er allebei goed onderhouden uit.