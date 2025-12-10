Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit rally-kanon is een snelle occasion die het zowel bij een stoplichtsprint als offroad van de meeste auto’s wint

De Mitsubishi Lancer Evolution wordt niet meer gebouwd, maar je kunt ze nog wel als occasion vinden. Bijvoorbeeld deze VI RS, al is hij in ons land bijna zo zeldzaam als een eenhoorn.

De Mitsubishi Lancer Evolution VI RS is gebouwd om rally’s te winnen in een tijd dat het merk en Tommi Mäkinen de wereld domineerden. De RS- en RS2-uitvoeringen zijn de meest rauwe varianten uit de Evo-familie, gebouwd voor mensen die liever prestaties boven comfort hebben.

Scherpe Mitsubishi

De Evo VI RS verscheen in 1999 en groeide uit tot een van de meest geliefde generaties. Hij staat bekend als lichtgewicht, ontdaan van luxe en volledig gericht op prestaties. Minder isolatie, meer kracht en een mechanisch sperdifferentieel versterken de beleving. De RS2 voegt nét wat meer comfort toe, maar heeft exact dezelfde technische basis als de RS. Ze verschillen met name op het gebied van elektronica (bijvoorbeeld elektrische spiegels) en een sterkere versnellingsbak.

Onder de kap van de occasion ligt de beproefde 2,0-liter viercilinder (4G63)-turbomotor, gekoppeld aan een agressief afgeregeld turbosysteem en Mitsubishi’s beroemde vierwielaandrijving. De Mitsubishi Lancer Evolution VI RS bouwt voort op de successen van eerdere Evos, maar onderscheidt zich door detailupdates: verbeterde koeling, aangepaste aerodynamica en een steviger front. De besturing is direct, het chassis communiceert helder en de auto reageert onmiddellijk op input.

Aandachtspunten van de Evo-occasion

De Mitsubishi Lancer Evolution VI RS is een zeer betrouwbare occasion, mits hij goed onderhouden is. Kijk daarom van tevoren de hele auto na om te controleren in welke staat hij verkeert. Check daarnaast de onderhoudsgeschiedenis. Verder is een aankoopkeuring ook aan te raden, zeker met de prijzen waarvoor tweedehandsmodellen verkopen.

Prijs van de Mitsubishi Lancer Evolution VI RS als occasion

De Mitsubishi Lancer Evolution VI RS en RS2 zijn iconisch en inmiddels echte verzamelaarsobjecten. Het aanbod in Europa is uiterst beperkt, en prijzen lopen hard op. Helaas konden we daarom niet een RS2 vinden, zoals in bovenstaande video van testredacteur Peter Hilhorst. Na wat speuren konden we wel één RS-model van deze generatie op Gaspedaal.nl vinden.

De basis van de RS en RS2 is hetzelfde, al heeft de RS2 iets meer opties meegekregen. Deze gevonden witte occasion komt uit 1999 en wordt in het Drentse Meppel voor 95.727 euro verkocht. De auto heeft 71.847 kilometers op de klok en krijgt een apk bij aflevering.