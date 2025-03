Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs duurste Nissan-occasion van Nederland is schrikbarend

Wat zou de duurste Nissan-occasion van ons land zijn? Een getunede GT-R misschien? Tja, en hoeveel zou die dan kosten? Anderhalve ton? Fout, fout en nog eens fout. De duurste Nissan van Nederland is een originele Skyline en die is nog véél duurder dan dat.

Je snapt vast wel dat dit niet zomaar een Skyline is. Nee, dit is een van de meest begeerlijke exemplaren die ooit is gemaakt: de Nissan Skyline R34 GT-R M-Spec Nür.

Zeer bijzondere occasion

Een occasion die ons JDM-hartje sneller doet kloppen. Deze M-Spec Nür is gebaseerd op de V-Spec II, die zich van de standaard GT-R onderscheid met een actief sperdifferentieel, grotere remmen en een stugger onderstel. De M-Spec kreeg daarnaast speciale dempers en het onderstel werd nog verder verfijnd. Ook is de achterste stabilisatorstang is dikker, wat voor een nog sportievere rijbeleving zou moeten zorgen.

Wat de ‘gewone’ M-Spec niet kreeg, maar deze M-Spec Nür wel, is een verder doorontwikkelde versie van de befaamde RB26DETT-motor. De zescilinder kreeg onder meer de oliepomp, de waterpomp en het uitlaatspruitstuk van het N1-homologatiemodel. Daarnaast werden de andere turbo’s, zuigers en drijfstangen in de 2,6-liter zes-in-lijn geplaatst. Dit alles uiteraard zonder de gentleman’s agreement te breken, want op papier produceert deze Nissan Skyline R34 GT-R M-Spec Nür-occasion nog altijd braaf 280 pk. Ja ja…

Prijs Nissan Skyline R34 GT-R M-Spec Nür

Van de M-Spec-uitvoering zijn 366 exemplaren geproduceerd. De M-Spec Nür-uitvoering is nog zeldzamer. Van deze variant vervaardigde Nissan slechts 285 stuks. Eén daarvan staat in Nederland te koop. Op de teller staat een kleine 77.000 kilometer. ESE Automotive uit Amersfoort biedt het pronkstuk aan voor maar liefst 474.995 euro. Inderdaad, bijna vijf ton voor een Nissan uit 2002. Daarmee is het met afstand de duurste Nissan-occasion van ons land.

Een gigantische som geld. Voor iets minder koop je ook al deze eveneens zeldzame V-Spec II Nür. Bovendien heeft die pas 362 kilometer gereden!