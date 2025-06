Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze pret-roadster is nog wél een betaalbare occasion

Als sportauto is de Smart Roadster misschien niet de meest logische keuze, maar wel een leuke. De occasion combineert namelijk een gewicht van minder dan 800 kilogram met achterwielaandrijving en een middenmotor.

De Smart Roadster komt in 2002 op de markt en moet eigenlijk direct al tegen de bierkaai vechten. De nieuwprijzen zijn namelijk hoog, de vormgeving is uitgesproken en de bouwkwaliteit laat soms te wensen over. Daarnaast bieden concurrenten voor hetzelfde geld meer vermogen, meer ruimte en meer comfort.

Techniek van de Smart Roadster

De Smart Roadster heeft een aluminium veiligheidskooi en een achterin geplaatste 0,7-liter driecilinder-turbomotor, met 61 of 82 pk. Daarnaast heeft de auto een controversiële sequentiële transmissie, die zes verzetten telt. De bolide heeft altijd achterwielaandrijving. Voor open rijplezier zorgt een uitneembaar tweedelig kunststof dak of een elektrisch bedienbare softtop.

De Smart Roadster komt niet alleen als cabrio, er is ook een zeldzamere coupé. Beide modellen zijn te vinden als Brabus-versie, waarbij de kracht is opgeschroefd naar 99 pk. Ook kun je bij deze occasions een dubbele sportuitlaat, lagere rijhoogte, een spoiler en aluminium velgen met zes spaken verwachten.

Aandachtspunten van een Smart Roadster-occasion

Het mag dan wel een kleine auto zijn, maar deze occasion is prima in staat je kopzorgen te geven. Als het onderhoud namelijk niet netjes is bijgehouden, levert dat mogelijk verrassend grote rekeningen op. Lees hier de koopwijzer die wij eerder over de Smart Roadster schreven.

De driecilinder turbomotor heeft op tijd verse olie nodig. Verwaarlozing van het onderhoud veroorzaakt mogelijk turboslijtage, distributiekettingslijtage en andere motorische malaise. Dingen die je soms niet direct kunt zien, waardoor goed onderhoud van de occasion nog belangrijker is.

Waarschuwingsmeldingen over een transmissiestoring liggen bij de Smart Roadster vaak aan een sensor en niet aan de bak. Waterlekkage via dak, spiegels en portieren heeft weleens dure elektronicastoringen veroorzaakt, dus controleer hierop bij een testrit.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl een donkerblauwe Smart Roadster, uit 2007, in het Noord-Brabantse Heijningen. De occasion heeft 61 pk en 123.259 kilometer op de teller. De vraagprijs is 3.950 euro, terwijl de catalogusprijs 15.689 euro was.

