Deze premium-occasion is een veilig alternatief voor Duitse opties

Een luxesedan hoeft niet per se Duits te zijn. Wie op zoek is naar comfort, stijl of een statussymbool, vindt ook buiten Duitsland aantrekkelijke alternatieven. Wij vergelijken drie van dit soort occasions voor je, met een maximumbudget van 25.000 euro.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Zakelijke occasion voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een niet-Duitse zakensedan voor maximaal 25.000 euro. Is de Volvo S60 niet wat je zoekt? Komende donderdag en zaterdag volgen nog twee alternatieven.

Volvo S60 (2018 – 2024)

De derde generatie Volvo S60 voelt vertrouwd en degelijk, met ingetogen lijnen, een nette afwerking en een interieur dat rust uitstraalt. Op de weg blijft de S60 ontspannen en stil. Het onderstel legt de nadruk op comfort zonder dat de auto vaag wordt.

De overzichtelijke bediening, de voortreffelijke stoelen en de aandacht voor comfort overtuigen. Zoals we van Volvo gewend zijn, blinkt de S60 uit in veiligheidsuitrusting en rijassistenten. Daarnaast zijn de benzine-viercilinders en hybrides relatief zuinig. Bij die laatste wordt het voordeel van de hybride-techniek wel gedeeltelijk tenietgedaan door het hogere voertuiggewicht.

Voor maximaal 25.000 euro is het aanbod zeer beperkt, maar er staan nog steeds kwalitatief goede occasions te koop. Er staan op gaspedaal.nl momenteel zes modellen te koop.

Let hierop bij deze occasion

Trillingen in het stuur van de Volvo S60 wijzen op versleten draagarmlagers; vervanging verhelpt het probleem. Controleer daarnaast of de led-koplampen en de elektrische achterklep van de occasion naar behoren werken, want elektronische storingen komen soms voor.

Bij vroege occasions met mild-hybridetechniek komen soms turboproblemen voor; controleer dit in de onderhoudsgeschiedenis. Check bij een gebruikte plug-in hybride Volvo S60 op de gezondheid van het accupakket en de correcte werking van de boordlader.