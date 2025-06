Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze premium-Duitser is fijne occasion die nu niet meer veel kost

Voor wie wel een dikke Duitse auto wil, maar niet zoveel geld wil neerleggen als een E-segmenter moet opbrengen is er de Audi A4. Deze occasion geeft je wel het premiumgevoel, zonder je portemonnee te laten huilen.

In 2007 komt de vierde generatie Audi A4 op de markt en die krijgt een behoudend uiterlijk. Daarentegen heeft de Duitse occasion op het gebied van techniek veel verbeteringen, zoals zuinigere motorblokken, nieuwe elektronica en vernieuwde veiligheidshulpmiddelen.

Techniek van de Audi A4

Benzineopties voor de Audi A4 zijn allereerst twee geblazen viercilinders. De 1,8-liter produceert 120 tot 170 pk en de 2,0-liter 180 tot 225 pk. De atmosferische 3,2-liter V6 is daarentegen 265 pk sterk en de geblazen 3,0-liter V6 272 pk. De S4 heeft hetzelfde blok, maar produceert 333 pk en de RS4 Avant doet hier met zijn 450 pk sterke 4,2-liter V8 een schepje bovenop. Dieseloccasions hebben vaak een 2,0-liter viercilinder met 120 tot 190 pk, maar je komt ook V6-opties tegen. Dit zijn de 2,7-liter met 190 pk en de 3,0-liter met 204 of 245 pk.

De Audi A4 heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. Transmissies zijn een handgeschakelde zesversnellingsbak, een CVT-automaat en een zes- of zeventraps automaat.

Aandachtspunten van een Audi A4-occasion

Problemen die weleens bij occasions voorkomen, maar die je later pas opmerkt zijn bij 1,8- en 2,0-liter benzineblokken overmatig olieverbruik en een rammelende distributieketting. Daarnaast zijn de diesels gevoelig voor turboslijtage en EGR-vervuiling. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Audi A4 schreven.

Controleer bij occasions altijd of alle opties werken en of de nieuwste software is geïnstalleerd. De Audi A4 is technisch complex en daardoor komen weleens storingen voor. Door het grote draaimoment van de turbomotoren komen bij de handbakken vroegtijdig versleten koppelingen en vliegwielen voor. De automaten zijn daarnaast niet ongevoelig voor storingen en slijtage. Daarom doe je er bij een testrit goed aan om te controleren of ze soepel en zonder bijgeluiden schakelen.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Audi A4 cabrio, bouwjaar 2008, in het Noord-Hollandse Wormer. De occasion beschikt over een 2,0-liter benzinemotor met 200 pk en heeft een automaat. De kilometerstand staat op 195.199 en de vraagprijs bedraagt 7.750 euro. De catalogusprijs was ongeveer 42.800 euro.