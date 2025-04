Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche Taycan kost nu nog maar een derde van nieuwprijs

Met uitzondering van bijzonder gewilde modellen zijn dure auto’s doorgaans geen goede investering. Dit betekent dat jij ze al na een paar jaar voor een fractie van de nieuwprijs als occasion kunt kopen. Bijvoorbeeld deze Porsche Taycan.

De Porsche Taycan kwam in 2018 op de markt en was de eerste volledig elektrische auto van het Stuttgartse merk. Inmiddels is er al een nieuwe generatie en een brute turbo GT.

Porsche voor fractie van nieuwprijs

Als je niet in de nieuwste generatie Porsche Taycan wil rijden, dan kan je al voor 50.000 euro gaan shoppen. Voor dat geld koop je een 4S-occasion met een piekvermogen van 435 pk en maximaal 640 Nm aan koppel. Hoe het is om met de eerste generatie van de EV te rijden, laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien.

De Porsche Taycan-occasion heeft een actieradius van 425 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Daarbij is het met een sprint van 0 naar 100 km/h in 4,0 seconden en topsnelheid van 250 km/h erg snel.

De gevonden occasion

En dat dus nu voor een derde van de originele prijs. We vonden een origineel Nederlandse Porsche Taycan 4S-occasion met 163.086 kilometer ervaring en een catalogusprijs van 146.495 euro voor iets meer dan 52 mille.