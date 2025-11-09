Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Porsche-occasion koop je voor een verrassend bescheiden budget

De eerste generatie Porsche Boxster is misschien een ‘instap’-Porsche, maar vooral met de nadruk op het tweede gedeelte van die samentrekking. Als één van de bestverkochte modellen van dit merk kun je vandaag de dag genoeg occasions vinden.

De Porsche Boxster, intern aangeduid als 986, verscheen in 1996 en werd in acht jaar tijd meer dan 160.000 keer gebouwd. Zijn naam verwijst naar de zescilinder boxermotor en het open karakter. Porsche had destijds dringend behoefte aan een model dat betaalbaarder was dan de 911, maar nog steeds dat herkenbare sportgevoel bood. Deze occasion moest die brug slaan en deed dat met verve. Ook wist hij weer positieve verkoopcijfers voor Porsche te bereiken, na een tegenvallende begin jaren negentig.

Porsche Boxster (986)

Om de ontwikkelingskosten te beperken, deelde de Porsche Boxster veel onderdelen met de gelijktijdig ontworpen 911 van de 996-generatie. De voorklep, koplampen, spatborden en zelfs het dashboard zijn vrijwel identiek. Ook de watergekoelde zescilinder stamt van dezelfde motorfamilie, zij het met een kleiner slagvolume.

In de eerste jaren beschikte de occasion over een 2,5-liter motor met 204 pk, later volgden een 2,7-liter (220 pk) en de sterkere S-uitvoering met 3,2 liter en 252 pk. Later kreeg de auto nog meer vermogen. De techniek is typisch Porsche: soepel, precies en gericht op balans.

De middenmotor zorgt voor een ideale gewichtsverdeling, wat de Porsche Boxster (samen met zijn achterwielaandrijving) uitzonderlijk wendbaar maakt. De besturing van de occasion is licht maar communicatief, en het onderstel biedt veel feedback zonder hard te zijn. De handgeschakelde vijfbak heeft lange, trefzekere slagen en versterkt het gevoel van mechanische precisie.

Pijnpunt van de Porsche Boxster-occasion

Het allerbelangrijkste aandachtspunt van een Porsche Boxster-occasion is het IMS-lager. Dit tussenaslager draagt de distributiekettingen en laat de oliepomp draaien. Er zit vet in, waardoor de lager goed functioneert, maar dat wordt er langzaam uit gespoeld, terwijl het lager bijna nooit gecontroleerd wordt; het is namelijk een flink werk om er bij te komen. Toch is het verstandig om dit te doen, want anders veroorzaakt het mogelijk fikse motorschade. In de onderhoudsgeschiedenis kun je achterhalen of hier wel of niet aandacht aan is besteed.

Occasions

De eerste generatie Porsche Boxster is inmiddels een moderne klassieker geworden. Hij combineert het gedeeltelijke DNA van de 911 met een eigen, speels karakter. Op gaspedaal.nl kun je op dit moment 61 modellen vinden, dus er is een aardig aanbod. Occasions met schade zijn er al vanaf 6.000 euro, maar de prijzen van mooiere modellen lopen vanaf 9.000 tot 50.000 euro. Aan de bovenkant van het aanbod vind je S-modellen die goed onderhouden zijn en lagere kilometerstanden hebben.

