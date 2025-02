Deel dit: Share App Mail Tweet

Populairste auto van Europa koop je als occasion voor 10.000 euro

Het gros van alle automobilisten wil gewoon een praktisch vervoermiddel. Het pas gepubliceerde lijstje met de meest verkochte auto’s aan particulieren in Europa in 2024 bewijst dat weer. Tja, doe nou maar gewoon. Met deze occasion bijvoorbeeld…

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Populaire hatchback voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een populaire gebruikte hatchback voor maximaal 10.000 euro. De Dacia Sandero is de ruimste van het drietal dat we onder de loep nemen, maar de nummer twee rijdt beter. Welke dat is, zie je donderdag.

Dacia Sandero (2016 – 2021)

De Dacia Sandero is al jaren de nummer één in Europa, als het gaat om de verkopen aan particulieren. In Nederland loopt het niet zo’n vaart, maar als occasion is de Sandero hier wél heel geliefd. Zodoende worden er nogal wat gebruikt geïmporteerd.

Zo’n Dacia doet alles wat kopers ervan verwachten, maar de rijeigenschappen, aankleding en afwerking scoren niet hoger dan gemiddeld. Hij is wel aardig ruim en heeft opvallend fijne voorstoelen. De bagageruimte is met 320 liter lekker groot.

Voor een vast bedrag komen we bij de Sandero uit bij een naar verhouding jonger exemplaar, zoals de blauwe Stepway (2018, 65.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Harderwijk.

Let hier op bij deze occasion

Bij deze generatie van de Sandero kennen we wel enkele euvels. De lichtschakelaar gaat weleens stuk, daar moet gewoon een nieuwe in. Als de motor ermee ophoudt en niet meer is te starten, dan komt dat vaak door een gesmolten bevestiging in het zekeringkastje. Dat is een lastige reparatie.

Als de motor af en toe op drie cilinders loopt – dat ontgaat je echt niet – dan zit dat in een sensor die veroorzaakt dat die ene cilinder ‘verzuipt’. Er is een noodgreep mogelijk, maar die sensor moet natuurlijk worden vervangen.