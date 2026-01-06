Deel dit: Share App Mail Tweet

Van deze occasion is het aanbod heel breed, waardoor jij goedkoop een mooie vierwielaandrijver kunt rijden

Wie weleens op wintersport gaat, weet dat bepaalde auto’s hiervoor aantrekkelijk zijn. Dit zijn de modellen die zich in de Nederlandse sneeuw even thuis voelen als in de Alpen. Vandaag kijken we daarom naar occasions die van alle (koude) markten thuis zijn: ze hebben een hoge instap, stoer uiterlijk en vierwielaandrijving. Wat dat mag kosten? Voor maximaal 20.000 euro vergelijken wij de Kia Sportage, Mazda CX-5 en Nissan Qashqai.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een wintersportauto voor maximaal 20.000 euro. Vandaag hebben we het over de Kia Sportage, maar aankomende donderdag en zaterdag komen we met nog twee occasions voor je.

Kia Sportage (2015 – 2021)

De vierde generatie Kia Sportage heeft een uitgesproken uiterlijk, dat duidelijk meer karakter toont dan zijn voorgangers. Onderhuids staat hij bekend als betrouwbaar en overzichtelijk in onderhoud, met techniek die zich met die van zijn Japanse concurrenten meet. De motoren lopen stil en beheerst, terwijl de besturing en het onderstel een licht sportieve indruk achterlaten. Dat maakt deze occasion tot een SUV die niet alleen comfortabel is, maar ook vertrouwen wekt tijdens dagelijkse ritten.

Het interieur van de Kia Sportage is logisch opgezet en simpel, met duidelijke knoppen en een prettige ergonomie. De voorstoelen bieden voldoende steun en zitten ook op langere afstanden comfortabel. Het vierwielaandrijfsysteem van deze occasion is verder redelijk eenvoudig. Verliezen de voorwielen namelijk grip, dan worden er meer aandrijfkrachten naar de achteras gestuurd. Tot 40 km/h kun je de vierwielaandrijving vastzetten, zodat je meer grip op gladde hellingen hebt.

Momenteel staan er, voor ons budget, 47 occasions met vierwielaandrijving te koop op Gaspedaal.nl. Bij een autobedrijf in Vlijmen staat een rode Kia Sportage 1.6 GT-Line (2016, 77.535 km) aangeboden voor 19.950 euro.

Aandachtspunten van de Kia Sportage

Met name de dieselversies van de Kia Sportage vragen extra oplettendheid, omdat motorstoringen bij deze uitvoeringen vaker voorkomen en reparaties al snel in de honderden euro’s lopen. Controleer daarnaast de lak van de occasion zorgvuldig, want bij sommige exemplaren laat deze plaatselijk los.

Een schokkerig schakelende transmissie wijst vaak op interne slijtage. Hierbij kun je rekening houden met een mogelijke revisie van de versnellingsbak, eveneens een kostbare ingreep. Wie deze punten serieus neemt en het onderhoud van de occasion netjes bijhoudt, rijdt met de Kia Sportage een duurzame en volwassen SUV die wel tegen een beetje kou kan. Maar dat je voor koude trotseren geen SUV nodig hebt bewijst deze Nederlander.