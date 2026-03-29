Deze populaire elektrische Volvo-occasion won verschillende prijzen en kost nu minder dan een nieuwe Polo

Het is het model waarmee Volvo na 25 jaar weer een auto met achterwielaandrijving in het gamma had: de Volvo XC40 Recharge bleek een schot in de roos bij Nederlandse kopers. Door een flinke afschrijving kun je al nette occasions vinden die goedkoper zijn dan een nieuwe Volkswagen Polo.

Dat de Volvo XC40 Recharge goed in de smaak viel, is te merken aan de onderscheidingen die dit model in de wacht heeft gesleept. Hij was niet alleen ‘Zakenauto van het jaar’, maar werd ook in 2024 de ‘Occasion van het jaar’.

Volvo XC40 Recharge als elektrische crossover

Zie de Volvo XC40 Recharge niet als sportieve EV, maar als comfortabele alleskunner voor dagelijks gebruik. De basisversie heeft één elektromotor op de achteras en achterwielaandrijving, terwijl de Twin Motor-variant twee elektromotoren en vierwielaandrijving biedt. Het vermogen ligt, afhankelijk van de uitvoering, op 231 of 408 pk. De sprint van 0 naar 100 km/h verloopt in het beste geval in 4,9 seconden en de topsnelheid van deze occasions is altijd begrensd op 180 km/h.

De batterijcapaciteit verschilt per bouwjaar en uitvoering, maar in de praktijk ligt de actieradius van de Volvo XC40 Recharge grofweg tussen de 350 en 500 kilometer. Snelladen gaat vlot bij de occasion, waardoor langere ritten goed te doen zijn. Het onderstel is stevig afgestemd en filtert oneffenheden netjes weg, al merk je het hoge gewicht van 2.225 kilogram soms wel.

Bekende aandachtspunten van een Volvo XC40 Recharge

De elektrische aandrijflijn staat bekend als degelijk, maar software speelt een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan storingen in het infotainmentsysteem of updates die niet soepel verlopen. Controleer daarom of alle systemen goed werken. Ook de actieradius kan in de praktijk tegenvallen bij koud weer of veel snelweggebruik. Exemplaren gebouwd voor 2022 hebben soms last van een slechte lakkwaliteit, dus controleer de occasion goed voordat je hem koopt. Verder zijn er meerdere terugroepacties voor dit model geweest, maar die moeten ondertussen zijn uitgevoerd.

Zoveel kost een occasion

Een nieuwe Volvo XC40 Recharge had een stevig prijskaartje, dat ruim boven de 50.000 euro uitkwam. Inmiddels kun je door een flinke afschrijving exemplaren voor veel minder vinden, zeker als je niet voor de Twin Motor-versie kiest. Toch vonden wij voor 18.998 euro een mooie occasion die over twee motoren beschikt. Hiervoor krijg je een zwarte auto uit 2020 met 179.149 kilometer op de teller. Dat is best een hoge tellerstand voor een EV, maar als je een exemplaar met veel minder kilometers wilt betaal je al gauw duizenden euro’s meer. Hij staat te koop in het Friese Oosterwolde en krijgt een nieuwe APK bij aflevering.