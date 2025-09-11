Deel dit: Share App Mail Tweet

Overheid verkoopt de allergoedkoopste BMW M3 van Nederland

Goedkoop worden auto’s als een BMW M3 nooit, maar als je een gokje durft te wagen kun je nu voor relatief weinig geld de Duitse sportauto op de kop tikken. Er wordt namelijk een door de overheid in beslag genomen exemplaar geveild.

Het veilen van auto’s werd eerder afgehandeld door Domeinen Roerende Zaken (DRZ), maar inmiddels worden de auto’s aangeboden via Onlineveilingmeester.nl. Ga je de auto’s kopen of bezoeken, dan moet je nog steeds naar DRZ in Soesterberg.

Verkopen Domeinen Roerende Zaken (overheid)

Het bod dat je plaatst op een kavel is exclusief opgeld en eventuele btw. Bij de veiling van deze auto’s wordt 8 procent opgeld gerekend bij btw-auto’s en 9,86 procent bij marge-auto’s.

Goedkoopste BMW M3 van Nederland

De BMW M3 die wordt aangeboden is van de E46-generatie. Het betreft een cabrio. Deze combinatie maakt dat het sowieso de goedkoopste tweedehands M3 is die je kunt kopen in Nederland. Daarbij leveren auto’s op een veiling doorgaans iets minder op dan in de reguliere verkoop. De goedkoopste M3 op Gaspedaal.nl kost net geen 25 mille.

De BMW M3 is als cabrio het minst geliefd omdat deze een veel minder stijve koets heeft dan de coupé. Desondanks krijg je wel een heerlijk klinkende S54-zescilinder met een slagvolume van 3,2 liter. Deze krachtcentrale is goed voor 343 pk en 365 Nm aan koppel. De topsnelheid bedraagt 250 km/h en van 0 naar 100 km/h sprint hij in 5,5 seconden.

Kilometerstand goedkoopste BMW M3 van Nederland klopt niet

Hoewel de auto er nog netjes uitziet, de kilometerstand mee lijkt te vallen en de auto rijdt, moet je toch goed opletten voor je een bod uitbrengt. Allereerst kan reparatie aan dit soort auto’s erg in de papieren lopen en blijkt de kilometerstand van net geen 180.000 niet te kloppen volgens de RDW.

