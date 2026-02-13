Deel dit: Share App Mail Tweet

Op zoek naar een stoere, ruime en betaalbare gezinsauto? Dit zijn 5 goede occasions

Dat zelfs in Nederland vierwielaandrijving soms van pas kan komen, bleek enkele weken geleden weer toen er een flinke lading sneeuw viel. Als je in die situaties nog zorgeloos met je gezin van A naar B wil, moet je een van de onderstaande gezinsauto’s overwegen. Stoere occasions die nu niet veel meer kosten.

In bovenstaande Occasion Battle-video zetten we twee goede opties tegenover elkaar. Maar als je de Volvo XC70 en Subaru Outback niks vindt, zijn er gelukkig ook nog paar alternatieven.

Stoere gezinsauto met 4WD als occasion

Met een maximaal budget van zo’n 15.000 euro is het aanbod verhoogde stationwagens met vierwielaandrijving toch enigszins beperkt. Vandaar ook een SUV als alternatief.

1. Skoda Octavia Scout

Van 2006 tot 2013 streed Skoda met de eerste generatie Scout op basis van de zeer praktische combi Octavia mee om de titel ‘ideale wintersportauto’. De Scout had wel altijd vierwielaandrijving en is er met een 1.8 of 2.0 TSI-motor. De Skoda is ruim en functioneel en ook relatief goedkoop als occasion.

Het 4WD-systeem, dat met een Haldex-koppeling werkt, vraagt wel om regelmatige olieversing, want kan anders kapotgaan. Grootste nadeel is dat je ze in Nederland niet als occasion vindt, alleen in Italië zien we een aantal onder de 15k. Lees hier alles over de Octavia Scout.

2. Audi A6 Allroad

Wie echt premium en meer status wil, kan bij Audi terecht voor een Allroad. Net zoals Volvo en Subaru zag Audi markt voor een stoere verhoogde stationcar met 4WD.

De A6 Allroad quattro maakte in 1999 al zijn debuut en de eerste generatie werd gemaakt van 2000 tot 2005 met 2.5 TDI of benzine biturbo 2.7-turbomotor en zelfs een 4.2 V8. Ook hier is het aanbod van occasions beperkt en moet je flink zoeken naar goede exemplaren.

3. Opel Insignia Country Tourer

Minder premium en tijdloos dan een Volvo of Subaru, maar Opel heeft wel een grote verhoogde stationcar gemaakt op basis van de Insignia. Die noemden ze Country Tourer.

De eerste generatie valt zeker binnen het budget en is gebouwd van 2013 tot 2017. Deze auto’s hadden 1,6 of 2,0-liter benzine -en dieselmotoren. Maar let op: alleen de 2.0 diesel had standaard vierwielaandrijving en bij de tweeliter benzineversie was het een optie. Dat is een zeldzame versie en die vind je als occasion nauwelijks in Nederland.

4. Volkswagen Passat Alltrack

Op basis van de B7 Passat werden ook Alltrack-varianten geleverd, maar lang niet allemaal met 4WD. Vanaf de 2.0 TSI heeft de Alltrack wel 4Motion-vierwielaandrijving met Haldex-koppeling. Daarvan moeten de filters en olie regelmatig vervangen worden. Ook zijn er twee diesels verkrijgbaar van deze generatie, die van 2012-2015 is gemaakt.

De Alltrack is ruim en veelzijdig, maar de 2.0 TFSI-motoren en de DSG-bakken kunnen problemen geven. Helaas is de Alltrack nauwelijks in Nederland geleverd en ze zijn hier amper als occasion te vinden.

5. BMW X5

Geen stationcar, maar wel ruim en veelzijdig. Helaas een stuk zwaarder dan de stationcars, want hij weegt meer dan twee ton. Een exemplaar van de eerste generatie, die van 1999 tot 2006 is gemaakt, is goed opgedroogd.

Deze behoorlijk tijdloze SUV zou wel eens een klassieker kunnen worden. Zelfs de basisversie met een 3.0 liter zescilinder is al snel en krachtig genoeg. Inmiddels te koop voor weinig als occasion, maar ga alleen voor goede en dus duurdere exemplaren met een duidelijke onderhoudshistorie, want anders overstijgen de onderhoudsrekeningen de aanschafprijs.