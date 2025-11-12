Ongewenste Subaru-sportwagen is nu toch als occasion te koop in Nederland
Sportauto’s met enkel een verbrandingsmotor zijn in Nederland ongewenst én peperduur geworden door de bpm. Daarom besluiten sommige fabrikanten leuke modellen niet eens meer naar ons land te halen. Zo ook in het geval van de Subaru BRZ. Toch duikt hij nu ineens op als occasion.
De onderhuids gelijke Toyota GR86 was wél kort leverbaar in Nederland. Sterker nog: Autovisie had de sportcoupé een halfjaar in de duurtestgarage.
Prijs Subaru BRZ-occasion
De Subaru BRZ werd daarentegen niet door de fabrikant officieel in Nederland aangeboden. Toch staan er nu twee exemplaren te koop als occasion. De goedkoopste kost 55.555 euro, heeft iets meer dan 12.000 kilometer gereden en komt uit 2020.
Het gaat om een Final Edition, die af fabriek is voorzien van sterkere Brembo-remmen, Sachs-dempers en 17-inch zwarte lichtmetalen wielen. Volgens de badge op de middentunnel is de occasion nummer 3 van de 38 Final Editions.
Duitse onderzoekers testen 14 auto’s op elektromagnetische straling: zijn EV’s slecht voor je gezondheid?
Momenteel staan er overigens geen Toyota GR86-occasions te koop in Nederland. Ook van deze Subaru zijn er dus maar heel weinig.
De Subaru beschikt over een atmosferische 2,4-liter boxermotor met 231 pk en 249 Nm koppel. Dit vermogen wordt via een handgeschakelde versnellingsbak naar een Torsen-sperdifferentieel tussen de achterwielen gestuurd. In combinatie met de uitstekende balans en het relatief lage gewicht maakt dat de BRZ tot een heerlijke stuurmansauto waarmee je eenvoudig een bocht doordrift.
Rijtest
Hoe het is om te rijden met deze Japanse sportwagen, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien in onderstaande video met de Toyota GR86.
