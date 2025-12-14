Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze ondergewaardeerde occasion rijdt heel zuinig en is ook nog eens betaalbaar

Een slimme en zuinige occasion, dat is de Audi A2. Deze auto is ook zwaar ondergewaardeerd en daardoor een relatief koopje voor een auto met vier ringen.

Maar wat is er precies slim aan de A2? De aluminium koets en lage luchtweerstand zorgen in de praktijk voor een zuinige auto. Daarnaast geeft de occasion een opvallend volwassen rijervaring.

Audi A2 is een bijzonder efficiënte compacte auto

De Audi A2 werd geleverd met meerdere motorvarianten, waaronder de atmosferische 1,4- en 1,6-liter viercilindermotoren. Daarnaast was de 1,4-liter turbodieselviercilinder een populaire motorkeuze. Ook zijn er occasions geleverd als ‘3L’. Deze versies beschikken over een 1,2-liter dieselmotor. 3L staat voor het verbruik: 3 liter brandstof op 100 kilometer.

(Afbeelding: AutoTrack / Magalimoto) (Afbeelding: AutoTrack / Magalimoto)

Verder heeft de occasion een futuristisch ontwerp, met een hoge daklijn en slim ingedeelde cabine. Het interieur voelt eenvoudiger aan dan de buitenkant doet vermoeden. Als auto met een het doel om licht en zuinig te zijn is de Audi A2 geslaagd: naast zijn lage verbruik weegt hij maar 895 kilo.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch is de Audi A2 betrouwbaar, maar sommige onderdelen verdienen extra aandacht. De aluminium carrosserie roest niet, maar herstelwerk bij schade kost meer tijd en geld dan bij staal. Verder is het belangrijk dat de occasion goed onderhouden is: slecht lopende exemplaren voelen direct minder soepel aan.

(Afbeelding: AutoTrack / Magalimoto) (Afbeelding: AutoTrack / Magalimoto)

Versleten draagarmen en stabilisatorrubbers kunnen bij de Audi A2 bijgeluiden veroorzaken, dus let hier op bij een testrit. Controleer ook de waterafvoer van de occasion, onder de voorruit: verstopping zorgt voor vocht in de interieurcomputer, wat storingen oplevert.

Audi A2-occasion

Momenteel staan er 41 occasions op gaspedaal.nl te koop. Omdat de Audi A2 ondergewaardeerd is, kun je occasions voor zeer schappelijke prijzen vinden. Zo variëren de prijzen tussen 750 en 9.999 euro. Voor minder dan 1.000 euro hoef je niet een model zonder schade te verwachten. Echt nette modellen beginnen bij een kleine 3.000 euro.