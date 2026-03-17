Deze occasion is altijd ondergewaardeerd gebleven, maar is degelijk en spotgoedkoop
Met 1000 euro op zak, kun je al een occasion kopen. Voor dat bedrag hoef je geen perfecte lak of luxe opties te verwachten. Wat je wel zoekt, is een eenvoudige auto die je zonder te morren van A naar B brengt. Binnen dat budget vonden we drie opties: een Daihatsu Young RV (YRV), Hyundai Getz en Suzuki Ignis.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto's vinden.
A-naar-B-occasion voor 1.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar vervoer voor maximaal 1.000 euro. De Daihatsu YRV staat vandaag in de spotlight. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we komende donderdag en zaterdag schrijven.
Daihatsu YRV (2000 – 2006)
De YRV blinkt uit in betrouwbaarheid, doordat hij Toyota-techniek gebruikt. Daarnaast is deze occasion de zuinigste van deze drie: het gemiddelde verbruik is 1 op 16,7. Verder beschikt de Daihatsu YRV met 176 km/h over de hoogste topsnelheid en is hij met 87 pk de krachtigste van het trio.
Hij verkocht niet goed en daarom is er maar een beperkt aanbod te vinden. Voor een budget van 1.000 euro staan er namelijk drie occasions te koop. Een mooi voorbeeld is de blauwe Daihatsu YRV 1.3 (2006, 185.262 km), te koop bij een autobedrijf in Hoogeveen voor 1.000 euro.
Technische aandachtspunten
De techniek van de Daihatsu YRV is degelijk en daarom zijn er weinig aandachtspunten te benoemen. Let goed op als je een occasion met automatische transmissie vindt: deze overbrenging is slijtagegevoeliger en een revisie kost meer dan duizend euro. De handgeschakelde versnellingsbak slijt minder snel en is daarom betrouwbaarder. Controleer altijd de onderhoudsgeschiedenis, want dat zegt veel over de staat van de auto.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze minuscule rallyauto is een heerlijke occasion, maar er zit een verrassend addertje onder het gras
-
Deze occasion uit de jaren negentig is bijna in nieuwstaat en vestigde ooit een record
-
Deze occasion is naar een straaljager vernoemd en voor een prikkie zit jij in de cockpit
-
Scherp ontwerp en betrouwbare techniek: met deze occasion rij je een fijne middenklasser
-
Deze Japanse stadsauto is niet duur, extreem betrouwbaar en een heel praktische occasion
-
Deze kleine occasion heeft niet alleen een mooie vormgeving, maar mag ook 1.300 kilogram trekken
-
Geen busje, maar ‘grand limousine’! De Mercedes VLE is een rijdende huiskamer en bioscoop in één
-
Deze degelijke occasion is misschien niet de meest praktische MPV, maar wel één van de goedkopere
-
Met deze bijzondere occasion krijg je het CEO-gevoel, maar voor minder dan een maandsalaris
-
Deze occasion wil je: rallyicoon uit de jaren tachtig maakt ook nu nog indruk
-
Meer no-nonsense dan deze zevenzitter kun je een occasion niet krijgen
-
Sinds 1956 geeft deze occasion zijn merk een goede reputatie qua bouwkwaliteit, is dat verdient?