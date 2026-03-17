Deze occasion is altijd ondergewaardeerd gebleven, maar is degelijk en spotgoedkoop

Met 1000 euro op zak, kun je al een occasion kopen. Voor dat bedrag hoef je geen perfecte lak of luxe opties te verwachten. Wat je wel zoekt, is een eenvoudige auto die je zonder te morren van A naar B brengt. Binnen dat budget vonden we drie opties: een Daihatsu Young RV (YRV), Hyundai Getz en Suzuki Ignis.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto's vinden.

A-naar-B-occasion voor 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar vervoer voor maximaal 1.000 euro. De Daihatsu YRV staat vandaag in de spotlight. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we komende donderdag en zaterdag schrijven.

Daihatsu YRV (2000 – 2006)

De YRV blinkt uit in betrouwbaarheid, doordat hij Toyota-techniek gebruikt. Daarnaast is deze occasion de zuinigste van deze drie: het gemiddelde verbruik is 1 op 16,7. Verder beschikt de Daihatsu YRV met 176 km/h over de hoogste topsnelheid en is hij met 87 pk de krachtigste van het trio.

Hij verkocht niet goed en daarom is er maar een beperkt aanbod te vinden. Voor een budget van 1.000 euro staan er namelijk drie occasions te koop. Een mooi voorbeeld is de blauwe Daihatsu YRV 1.3 (2006, 185.262 km), te koop bij een autobedrijf in Hoogeveen voor 1.000 euro.

Technische aandachtspunten

De techniek van de Daihatsu YRV is degelijk en daarom zijn er weinig aandachtspunten te benoemen. Let goed op als je een occasion met automatische transmissie vindt: deze overbrenging is slijtagegevoeliger en een revisie kost meer dan duizend euro. De handgeschakelde versnellingsbak slijt minder snel en is daarom betrouwbaarder. Controleer altijd de onderhoudsgeschiedenis, want dat zegt veel over de staat van de auto.