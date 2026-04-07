Deze Britse luxesedan heeft een geheim: onder de motorkap van de occasion ligt een Mustang-V8

Je zoekt een sportieve sedan met karakter, maar wilt wat origineels. Een mooi voorbeeld is de MG ZT. Als occasion is hij inmiddels een opvallende en betaalbare keuze.

Deze Brit verscheen begin jaren 2000 en is onderhuids hetzelfde als de Rover 75. Toch voelt de MG ZT als occasion heel anders aan, met een duidelijk sportiever karakter.

Sportieve sedan met Britse basis

De MG ZT rolde tussen 2001 en 2005 van de band in het Verenigd Koninkrijk. Het model kreeg een strakker onderstel, stevigere remmen en een andere afstelling dan zijn Rover-tweelingbroer. Daardoor rijdt de occasion merkbaar sportiever dan zijn luxere broer.

Kopers konden hun nieuwe MG ZT uitrusten met een van de vier verschillende motoropties. De kleinste was een 1,8-liter viercilinder met 160 pk. Het bekendste motorblok was de 2,5-liter V6 met 177 of 190 pk. Dieselen kon ook met een 2,0-liter viercilinder, die 131 pk leverde. Het topmodel kreeg de 4,6-liter V8 (met 260 pk) uit de Ford Mustang en achterwielaandrijving. Daarmee was deze occasion de enige, want de andere versies kregen allemaal voorwielaandrijving.

De prestaties lopen uiteen, maar de V8-occasions sprinten in 6,6 seconden naar 100 km/h en halen een topsnelheid van 250 km/h. Dat maakt de MG ZT een snelle auto voor zijn tijd en nu nog steeds vlot. Binnenin biedt de MG een mix van sport en comfort. Stoelen geven meer steun dan in de Rover 75 en het stuurgevoel is direct. Tegelijk blijft het een ruime sedan met plek voor vijf personen.

Zoveel kost een MG ZT-occasion

Momenteel staan er zes occasions te koop. Hiervan beschikken de drie goedkoopste over een diesel-viercilinder. Deze exemplaren kosten 1.750 tot 2.250 euro en hebben zeer hoge tellerstanden. Spaar je een beetje door, dan kun je voor 7.999 euro een model met V6 vinden. Voor 16.945 en 22.500 euro heb je een exemplaar met een V8. De duurste hiervan is een stationwagen met bijna drie ton op de teller. Het model dat een kleine 17.000 euro kost is een rode sedan met 194.501 kilometer op de klok. Hij komt uit 2004 en wordt verkocht in het Zeeuwse Terneuzen. Er zijn een paar zaken aangepast, zoals de nieuwe versnellingsbak, die ook in sommige Dodge Vipers zit. Verder is het jammer dat op sommige plekken de blanke lak loslaat, maar een pluspunt is de APK bij aflevering.

Aandachtspunten van een gebruikte MG ZT

Vooral de 1.8-motoren van de MG ZT staan bekend om problemen met de koppakking. Regelmatig onderhoud is dus belangrijk. Ook de V6 heeft aandacht nodig. Het inlaatsysteem en andere onderdelen kunnen slijten, wat invloed heeft op prestaties. Fords V8 staat bekend als degelijk.

De afwerking verschilt bij de MG ZT per bouwjaar. Latere occasions ogen soms goedkoper vanbinnen, doordat er is bespaard op materialen. Daarnaast speelt leeftijd een rol. Denk aan slijtage aan ophanging, elektronica en roestvorming. Meer aandachtspunten van de MG kun je in zijn koopwijzer vinden.