Net onder de 7.000 euro: deze occasion is heel licht, heeft de motor achterin en rij je belastingvrij

De lente staat voor de deur! Dat betekent dat klassiekers vaak weer duurder worden, nu ze uit de stalling mogen worden gehaald. Wie nu koopt, kan straks genieten van een mooie zondagsrit zonder de hoofdprijs te betalen. Het maximale budget is 10.000 euro, maar het liefste wil je natuurlijk wat geld overlaten voor onderhoud. Welke ‘occasion’ kun je het beste voor de lente halen?

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Klassieke occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar klassiekers, waarmee je in maart alweer de weg op kunt. Voor maximaal 10.000 euro heb jij dan een bijzondere auto om mee te flaneren. Vind je deze NSU Sport Prinz-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van komende donderdag en zaterdag.

NSU Sport Prinz (1958 – 1968)

De NSU Sport Prinz is een kleine, sportief gelijnde coupé met een Italiaans ontwerp van Bertone. Van deze drie occasions ziet hij er het sportiefste uit. Door zijn lage gewicht van 565 kilogram voelt hij voor zijn tijd vlot aan, terwijl de achterin geplaatste motor (30 pk) niet heel krachtig is. Het interieur is eenvoudig, maar charmant, met een dun stuur en smalle stoelen.

Voor maximaal 10.000 euro staat er momenteel maar één occasion te koop: het model dat we hier uitgelicht hebben! Deze rode NSU Sport Prinz staat in het Overijsselse Nieuwleusen te koop voor 6.900 euro. Daarvoor krijg je een model uit 1965 met 56.337 kilometer op de teller.

Technische aandachtspunten

Bij alle drie is roest de grootste vijand; controleer dus altijd bodems, dorpels en spatborden. Roestherstel kan snel meer dan duizend euro kosten als je een rottend exemplaar aantreft. Van de NSU Sport Prinz is er ook een ‘Spider’-variant (cabrio) gemaakt, maar deze is veel duurder dan de coupé. Zijn wankelmotor is erg bijzonder, maar ook een stuk onbetrouwbaarder.

Verder zijn onderdelen voor deze occasions soms moeilijk te vinden. Om geldzorgen bij deze modellen te voorkomen kun je het beste vooraf een expert raadplegen.