Deel dit: Share App Mail Tweet

Onbekende JDM-offroader is nu goedkope Marktplaats-parel

Als je aan JDM denkt, driften er ongetwijfeld EA86’s en Skylines door je hoofd, maar er zijn ook echte offroaders die enkel voor de Japanse markt bedoeld waren. Maak kennis met de Mitsubishi Pajero Junior die nu een ultieme goedkope Marktplaats-parel is.

Deze Junior is het kleine broertje van de veel bekendere Pajero. Tenminste, dat is wat zijn naam doet vermoeden. De techniek deelt de Junior met een nog kleinere kei-car: de Pajero Mini. Beide staan ze op het platform van de Minica, een superkleine, goedkope stadsauto van het merk.

Mitsubishi Pajero Junior

De Mitsubishi Pajero Junior was uitsluitend voor de Japanse markt bedoeld en is dus een echte JDM. Met zijn compacte buitenmaten, bescheide motorisering en lage gewicht van 980 kg was hij goedkoop om te rijden voor veel Japanners.

Vandaag de dag is zo’n laag gewicht ook nog in Nederland een voordeel. Je betaalt niet al te veel wegenbelasting voor deze occasion. Door zijn 1,1-liter viercilinder valt het verbruik ook relatief mee. 1 op 10 is goed haalbaar met de Japanner.

Dat is relatief veel voor een auto met zo’n kleine motor, maar bij soortgelijke offroaders vind je ongeveer hetzelfde verbruik of hoger. Dit komt doordat dit type auto serieuze terreincapaciteiten heeft.

Het inschakelbare vierwielaandrijfsysteem beschikt namelijk over hoge en lage gearing. Tevens beschikt hij over een ouderwets ladderchassis, goede aan- en afloophoek, een korte wielbasis en flinke bodemvrijheid.

De Marktplaats-parel

Als kers op de taart ziet de Mitsubishi Pajero Mini er ook nog eens heel stoer uit en beschikt deze Marktplaats-parel zelfs over airco. De verkoper vraagt slechts 4.450 euro voor de occasion uit 1996 met 159.200 kilometer op de teller. Dat lijkt een eerlijke prijs voor de bijzondere occasion. Let wel, de RDW geeft aan dat de tellerstand onlogisch is. Hier moet dus even naar gekeken worden bij aankoop van de occasion. Sowieso is het bij dit soort oudere auto’s met complexe terreintechniek verstandig om een aankoopkeuring te doen.

Vind je deze Japanner niets? In onderstaande video vergelijken we de Suzuki Jimny met de Lada Niva. Welke occasion wint deze battle?