Deze oldtimer-occasion is nog steeds een snelle bak

De Citroën SM is een elegante Franse supercoupé. De occasion mag dan wel oldtimer-status hebben, maar dat betekent niet dat hij geen aardige prestaties meer heeft.

Bij zijn introductie in 1970 was de Citroën SM een verkoopsucces en met een goede reden: hij zag er geweldig uit en bezat bijpassende prestaties. Twee jaar later zakte de verkoop in, toen eigenaren hun verhalen deelden over de betrouwbaarheid van de occasion. Tegenwoordig is hij een gewild verzamelobject en gebruikte modellen zijn duur. De legendarische ontwerper van de SM, Robert Opron, overleed vier jaar geleden en dacht dat de auto beter had gekund.

Techniek van de Citroën SM

In de neus van de Citroën SM ligt een 2,7-liter V6 van Maserati, die 170 tot 180 pk levert. Verder is deze occasion een voorwielaandrijver en gebeurt het schakelen via een handgeschakelde vijfbak of een drietrapsautomaat. Tot nu toe klinkt dat niet als de meest dramatische cijfers voor een auto, maar in 1970 waren de prestaties meer dan indrukwekkend te noemen. Zo deden de snelste versies de standaardsprint in 8,9 seconden en hadden een topsnelheid van 225 km/h.

Op paper is de Citroën SM een vierpersoonsauto, maar in de praktijk is de achterbank vooral voor verticaal beperkte personen bedoeld. Verder is de besturing van de occasion krankzinnig licht, door zijn sterke stuurbekrachtiging.

Aandachtspunten van een Citroën SM-occasion

Vanwege de leeftijd van deze occasion is het verstandig om alle elektronica te controleren, want door corrosie werkt het soms niet meer goed. Daarnaast is de Citroën SM een complexe auto; veel onderdelen zijn specialistisch en regelmatig onderhoud is cruciaal. Een passende onderhoudshistorie is daarom geruststellend.

Wat betreft die complexiteit was het meest dramatische van de Citroën SM het ingewikkelde stelsel aan distributiekettingen. In 1987 schreven we: “die moeten elke 5- à 7.000 kilometer zorgvuldig worden gesteld, en na 25.000 kilometer is het raadzaam ze te vervangen.” Gelukkig zijn de meeste kettingspanners allang vervangen door modernere exemplaren en vragen daardoor iets minder aandacht. Controleer wel even of dit uitgevoerd is bij jouw occasion.

Als je deze occasion wil kopen

Het aanbod van deze occasion is exclusief te noemen, want op gaspedaal.nl vinden we maar twee stuks die te koop staan. Wij kozen voor deze beige Citroën SM, uit 1971, in het Noord-Brabantse Rijsbergen. Deze bolide kost 48.888 euro en heeft 54.401 kilometer op de teller staan. De andere heeft maar 27.874 kilometer op de klok en is een cabrio, maar daar betaal je wel 119.650 euro voor.

