Deze offroadcapabele luxe-occasion is 26 jaar lang geproduceerd en blijft een statussymbool
De Range Rover Classic is een iconische klassieker die de weg vrijmaakte voor andere luxe offroaders. Als occasion is hij nog steeds een begeerde auto met tijdloze uitstraling.
Land Rover bouwde de Range Rover al langer, maar in 1970 kwam hier een comfortabele wegvariant, de Range Rover Classic, bij. De occasion werd uiteindelijk tot 1996 gebouwd en de Defender is tegenwoordig zijn spirituele opvolger.
Range Rover Classic als stijlvol terreinicoon
De Range Rover Classic onderscheidde zich door zijn strakke, hoekige koets, grote ruiten, eenvoudig interieur en praktische achterkant met gespleten achterklep. Het comfortniveau was destijds ongekend voor een terreinwagen. Met een soepele vering, royale zitpositie en ruime cabine bood de Classic eigenschappen die je normaal in luxe sedans vond. Hij sprak zowel boeren als vorsten aan: van modder tot landhuis, de occasion voelde zich overal thuis.
In de neus van de occasion ligt meestal een 3,5- of 3,9-liter V8-benzinemotor (later zelfs een 4,2 liter), met vermogens variërend van ongeveer 135 tot ruim 200 pk. Dat klinkt bescheiden. Dankzij permanente vierwielaandrijving, een lage gearing en flink koppel kon de Range Rover Classic echter moeiteloos van de geasfalteerde weg af.
Daar bleef het verder niet bij, want er was ook een turbodiesel 2,5-liter viercilinder. Het schakelen gebeurde via een viertrapsautomaat of een handgeschakelde vijfbak. Natuurlijk is deze terreinauto een stukje ouder, dus er zijn genoeg mensen en bedrijven die ze restaureren. Dit Britse bedrijf lepelde een compleet nieuwe V8 in hun modellen.
Belangrijke aandachtspunten bij occasions
Controleer de carrosserie zorgvuldig op roest, vooral bij de dorpels, wielkasten, achterklep en chassisrails. Roest is een bekend zwak punt bij de Range Rover Classic en kostbaar om te herstellen. Kijk verder kritisch naar het onderstel van de occasion, want intensief offroadgebruik zorgt soms voor scheuren of slijtage aan ophanging en aandrijving.
De V8-motor is robuust, maar gevoelig voor slecht onderhoud: let tijdens een testrit op olielekkage of koelproblemen. Elektrische systemen zijn vaak grillig, van ramen tot dashboardverlichting, dus test alles van tevoren zorgvuldig.
Zoveel kost een Range Rover Classic-occasion in Nederland
Er staan op dit moment elf Range Rover Classic-occasions te koop op gaspedaal.nl. De duurste twee zijn restomods, die een donor-V8 uit een Corvette hebben mogen ontvangen; zij kosten respectievelijk 125.000 en 205.000 euro.
Deze klassieke, betaalbare Volvo met Nederlands tintje is bijna een wegenbelastingvrije oldtimer
De negen ‘normale’ modellen kosten tussen 10.000 en 58.500 euro en hebben tussen 30.000 en 179.258 kilometer op de teller. Sommige hiervan zijn bijna in nieuwstaat, maar andere zijn er minder goed aan toe. Lees dus goed de beschrijvingen door en wees secuur bij je testrit.
Lees ook:
Ook interessant
-
Deze klassieke, betaalbare Volvo met Nederlands tintje is bijna een wegenbelastingvrije oldtimer
-
Deze lichtgewicht sport-occasion geeft je bakken vol plezier
-
Deze retro hot hatch is een goedkope, maar zeldzame occasion
-
Deze Britse luxe-occasion kost minder dan een nieuwe scooter
-
Deze Britse occasion met V8 is heel zeldzaam, maar ontzettend bereikbaar
-
Eerste elektrische auto van Bentley loopt voorop, zegt het merk. Nou, op dit punt niet…
-
Boris verbouwde een Volkswagen Karmann Ghia: “Sommigen haten deze auto”
-
Met deze occasion heb je een echt statussymbool op je werk
-
Deze occasion wil je: beruchte BMW met middenmotor
-
Deze hete hatchback uit de jaren 80 is een heel zeldzame occasion
-
Deze Amerikaanse occasion met middenmotor is wél betaalbaar
-
Voormalig Tesla-ingenieurs zijn Musk te snel af met nieuwe Roadster