Offroad-icoon is nu betaalbare occasion

Als je altijd al serieus terrein hebt willen overwinnen in een occasion, zijn er maar een paar merken waar je niet helemaal omheen kunt. Zo kan de Jeep Wrangler als occasion het zwaarste terrein bedwingen.

De derde Jeep Wrangler-generatie moet het, net zoals zijn voorgangers, het vooral van zijn utilitaire karakter hebben. Daarom vind je harde kunststoffen, vlekbestendige materialen en handige waterafvoerpluggen bij deze occasion terug. Een geïntegreerde rolbeugel verklapt verder dat de auto in het veld geen watje is.

Jeep Wrangler als terreinbeest

De overgrote meerderheid van de Jeep Wrangler-occasions heeft vierwielaandrijving met lage gearing, omdat de achterwiel aangedreven-variant nooit aansloeg. De varianten met het Rock-Trac-systeem hebben verder een grotere eindreductie, waardoor ‘rock crawling’ mogelijk is. De eindreductie is namelijk een systeem dat de kracht van de motor verder verlaagt voordat deze de wielen bereikt, waardoor de auto meer koppel en grip krijgt op ruwe terreinen. Het werkt door de overbrengingsverhouding in de versnellingsbak te veranderen, zodat de auto langzamer maar krachtiger kan rijden. De versnellingsbakken die hier bij horen zijn een handgeschakelde zesversnellingbak of een automaat met koppelomvormer. Deze laatste kwam in een viertraps- en een vijftraps-variant.

Wat betreft motoropties heeft de Jeep Wrangler atmosferische benzine- en turbodieselvarianten. In die eerste categorie heb je de 3,8-liter V6, met 198 pk en 315 nm. Deze werd later vervangen werd door een 3,6-liter Pentastar V6 met 284 pk en 347 nm. Dieselen doet de auto met zijn 2,8-liter viercilinder. Deze levert 178 pk en 410 Nm (Euro 4) of 200 pk en 460 Nm (Euro 5).

Aandachtspunten van een Jeep Wrangler-occasion

De Jeep Wrangler staat bekend om zijn terreincapaciteiten, maar als occasion soms ook als een zorgenkindje. Daarom zetten we hieronder uiteen waar je het beste op kunt letten.

Allereerst is er het makkelijkste om visueel te controleren: terreinschade en rolschade. Daarnaast is de duurzaamheid van de benzine- en dieselmotoren sterk afhankelijk van de rijstijl en de onderhoudsdiscipline van de vorige eigenaar. Een sluitende onderhoudsgeschiedenis met regelmatige oliewissels vergroot de kans op een probleemloze aankoop.

Verder zijn tijdige oliewissels voor de aandrijflijn (denk aan het differentieel, versnellingsbak en tussenbak) noodzakelijk. Check alle afzonderlijke componenten op olielekkage en controleer de aandrijfassen en ashoezen op beschadigingen en slijtage. Controlepunten bij occasions zijn verder de werking van het verwarmingssysteem, als gevolg van een verstopte kachelradiateur en mogelijke waterlekkage langs de deur- en dakrubbers. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Jeep Wrangler.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze blauwe Jeep Wrangler (bouwjaar 2010) in het Drentse Emmen. Het gaat om een model met de 3,8-liter V6, gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. Niet helemaal een ideale occasion, omdat je eigenlijk de nieuwere 3,6-liter V6 wil, maar die zijn minimaal 50 procent duurder dan de vraagprijs van dit model: 22.940 euro (catalogusprijs is 72.871 euro). Nu heeft deze specifieke Jeep wel het voordeel dat hij een LPG-installatie heeft, dus je loopt ietsje minder leeg op brandstof.