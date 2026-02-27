Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze oerdegelijke stadsauto kost minder dan 5.000 euro en is zeldzamer dan je denkt

Nee, je ziet het niet verkeerd: deze auto is geen Toyota Yaris, maar de vijfde generatie Daihatsu Charade. Je buren zullen drie keer moeten kijken voor ze weten welke occasion er op je oprit staat.

De Daihatsu Charade werd sinds de jaren zeventig in Nederland verkocht en was het laatste model dat het merk in ons land leverde; daarna trok de fabrikant zich terug van de Europese markt. Dit had te maken met tegenvallende verkoopcijfers.

Praktische auto

Iedere Daihatsu Charade heeft een 1,3-liter viercilinder zonder turbo met 99 pk en voorwielaandrijving. Je kunt kiezen tussen een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een automaat met eveneens vijf verzetten. In het dagelijks gebruik is deze occasion vooral een eenvoudige en betrouwbare hatchback. Voor het dagelijks gebruik is het fijn dat hij ook redelijk zuinig is. De Charade heeft namelijk een gemiddeld verbruik van ongeveer 1 op 15.

Prijs van de occasion in Nederland

Het grootste verschil tussen de Yaris en de Daihatsu Charade zijn de merklogo’s op de auto. Als je het interieur van de Yaris kent, komt die van de Charade ook bekend voor. Harde kunststoffen en simpele schakelaars voeren de boventoon. Dit past bij het betaalbare no-nonsense karakter van de occasion.

Voor een Daihatsu Charade betaal je als occasion doorgaans een paar duizend euro, afhankelijk van de staat. De prijzen voor dit model variëren tussen 3.595 en 6.949 euro. Hij werd van 2011 tot 2012 verkocht, dus het tweedehandsaanbod is erg klein. Van de drie aangeboden exemplaren kozen wij voor een zwart model met 127.851 kilometer op de teller. Hij wordt in het Gelderse Doetinchem aangeboden voor 4.999 euro.

Let hierop als je een Daihatsu Charade koopt

Een Daihatsu Charade is, vanwege zijn basis als Toyota, een zeer betrouwbare occasion. Toch is er wel een serieus probleem te noemen: als het motorlampje onder het rijden gaat branden en blijft branden, heb je misschien te maken met een uitgerekte distributieketting. Het motorblok werkt dan nog, maar loopt niet meer mooi. In dat geval moet de ketting vervangen worden en dat is een dure ingreep. Verder kun je te maken krijgen met een auto die niet wil starten. Vaak ligt dat aan een defecte schakelaar bij het koppelingspedaal.