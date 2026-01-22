Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion heb je niet alleen een oerdegelijke auto, maar ook eentje die lekker rijd en er goed uitziet

Voor wie een flinke kofferbak, betrouwbaarheid en comfort zoekt, blijft een traditionele Japanse stationwagen een logische keuze. Ze zijn overzichtelijk en gemaakt om comfortabel veel kilometers af te leggen. Deze week zoeken we een occasion voor je die maximaal 15.000 euro kost.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime, betrouwbare occasion voor 15.000 euro

Deze week kijken we naar Japanse stationwagens, waarmee je gegarandeerd een degelijke auto in huis haalt. Deze occasions kosten maximaal 15.000 euro en zijn lekker ruim. Moet je niks weten van een Mazda 6, kijk dan eens naar de Honda Accord en Toyota Avensis van dinsdag en komende zaterdag.

Mazda 6 (2012 – 2024)

Het ontwerp van de 6 is fraai en tijdloos. Het interieur is overzichtelijk ingedeeld en de ergonomie is goed voor elkaar. Hij biedt veel plek voor alle inzittenden en heeft 502 liter aan bagageruimte. Hij stuurt licht en direct en heeft een handgeschakelde versnellingsbak die soepel schakelt.

Het onderstel kent behalve comfort een tikje sportiviteit. Dit laat hem fijner rijden dan de concurrentie.

Het aanbod op de tweedehandsmarkt is bovendien veruit het grootst. Momenteel kun je voor maximaal 15.000 euro 46 occasions op Gaspedaal.nl vinden. In Boesingheliede staat een grijze Mazda 6 2.0 ‘TS+’ uit 2013 met 145.330 kilometer te koop voor 13.950 euro.

Aandachtspunten van de Mazda 6

De Mazda 6 staat eveneens als degelijk te boek. Daarom is het bij een testrit vooral belangrijk om op slijtage-onderdelen te letten. Versleten koppelingsplaten kunnen voor een slippende transmissie zorgen en vervaging van de koppeling kost rond 400 euro.

Verder is het ook bij dit model verstandig om de onderhoudshistorie te checken; meestal de beste indicatie hoe de auto is behandeld.