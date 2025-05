Deel dit: Share App Mail Tweet

Oerdegelijke luxe-SUV is occasion die je wil

Als er op je wensenlijstje voor een occasion staat dat hij ruim moet zijn, veel moet kunnen trekken en niet elke week bij de garage mag staan, dan hoef je waarschijnlijk niet verder te kijken dan de Lexus RX. Maar aan die excellentie zit wel een stevig prijskaartje.

Vanaf 2015 komt de vernieuwde Lexus RX in de Nederlandse prijslijst voor en moet vooral op vormgeving en rijplezier zichzelf onderscheiden. Om hieraan bij te dragen zijn er versies als de RX F Sport (met ingetogen sportpakket) en de met 11 centimeter verlengde zevenzitter RX L.

Techniek van de Lexus RX

In Nederland komt alleen de hybride RX 450h op de markt. Dat betekent dat je altijd weet wat voor vlees je in de occasionkuip hebt: een atmosferische 3,5-liter V6-benzinemotor, gekoppeld aan twee elektromotoren en een 1,8 kWh-accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 313 pk en 335 Nm.

Verder heeft de Lexus RX 450h vierwielaandrijving en een continu variabele (automatische) transmissie. Het AWD-systeem, dat de naam ‘E-Four’ draagt, maakt gebruik van een tweede elektromotor op de achteras. Hoewel de occasion niet per se voor buiten de gebaande paden is, trekt hij wel degelijk genoeg. Het maximum geremde trekgewicht is namelijk 2.000 kilo.

Aandachtspunten van een Lexus RX-occasion

De RX is een dorstige jongen, met een praktijkverbruik van 1 op 11 à 12. Dat is inderdaad flink (theoretisch verbruik 1 op 17,2), maar we moeten wel bedenken dat de occasion een SUV is van 2.075 kg. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Lexus RX.

Het onderhoudsinterval van de Lexus RX is 15.000 kilometer of 1 jaar. Normaal gesproken is dit het enige contactmoment van de occasion met de werkplaats, want grote gebreken komen bij het model simpelweg niet voor.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Lexus RX 450h (uit 2016), in het Utrechtse Woerden. De occasion heeft 169.482 kilometer op de teller en staat te koop voor 29.950 euro. De catalogusprijs was 85.135 euro.