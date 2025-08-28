Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze oerdegelijke hybride-SUV is een fijne occasion

Als occasion valt de agressieve styling van de Lexus NX nog steeds op. Daarnaast blinkt deze Japanse SUV uit door zijn betrouwbaarheid.

De Lexus NX is de bestverkochte Lexus van Europa. Dat komt door zijn onderscheidende styling, handzame formaat en toonaangevende betrouwbaarheid. Met name dat laatste maakt deze occasions tot een goed alternatief voor Europese concurrenten.

Techniek van de Lexus NX

De Nederlandse markt kreeg alleen de hybride Lexus NX 300h. Dit model heeft een atmosferische 2,5 liter viercilinder, die over 155 pk beschikt, en is er als voorwielaandrijver (met één elektromotor) en met 4WD (met twee elektromotoren). Bij beide is het systeemvermogen 197 pk.

De hybride Lexus NX heeft een elektronisch geregelde, continu-variabele transmissie. De 200t maakt gebruik van een zestraps automaat, die aan voor- of vierwielaandrijving gekoppeld is.

Aandachtspunten van een Lexus NX-occasion

Occasions uit de bouwjaren voor de facelift van 2017 zijn net wat minder comfortabel en hebben een minder goede wegligging. De modellen van na dit jaar hebben namelijk een groot aantal onderstelmodificaties gekregen. Eerder schreven we een koopwijzer voor de Lexus NX.

Wie grote aanhangwagens of caravans met de hybride Lexus NX wil trekken, moet voor de vierwielaangedreven versie gaan. Deze occasion heeft namelijk een maximaal geremd trekgewicht van 1.500 kg, terwijl achter de voorwielaangedreven variant maar 650 kg mag.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze grijze Lexus NX, uit bouwjaar 2016, in Rotterdam. De occasion heeft wat leuke opties en vierwielaandrijving, want het is een Business-uitvoering. Er staat momenteel 158.751 kilometer op de klok en de vraagprijs bedraagt 20.499 euro. De catalogusprijs was 50.290 euro.

