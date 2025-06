Deel dit: Share App Mail Tweet

Oerdegelijke hatchback is nu een goed betaalbare occasion

Als je een occasion wilt die niet per se uitbundig is, maar vooral betrouwbaar en goedkoop te rijden en repareren, dan is de Suzuki Swift wat voor jou.

De Suzuki Swift vliegt soms onder de radar en dat is ongelofelijk zonde. De derde generatie B-segmenter valt namelijk positief op door zijn grote betrouwbaarheid. Daarnaast haal je ook nog eens een auto met een gezonde hoeveelheid rijplezier in huis.

Techniek van de Suzuki Swift

Het motoraanbod van de Suzuki Swift is beperkt, maar dat betekent niet dat de viercilinders slecht zijn. Eerst kreeg de occasion alleen een 1,2-liter benzinemotor met 94 pk mee. In 2011 volgt voor de Sport-uitvoering een hoogtoerige, atmosferische 1,6-liter benzinemotor met 136 pk. Vanaf 2014 komen hier een nieuwe 1,2-liter benzinemotor (90 pk) en een 1,3-liter diesel (met 75 pk) bij.

De Suzuki Swift kreeg verder drie verschillende transmissieopties. Hierdoor kun je occasions vinden met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. Optie drie is een viertraps automaat. Aanvankelijk is alleen voorwielaandrijving te krijgen, maar vanaf modeljaar 2014 zijn er ook modellen met vierwielaandrijving geleverd.

Aandachtspunten van een Suzuki Swift-occasion

De occasion heeft over de jaren heen soms terugroepacties gehad vanwege mogelijke mankementen aan de stuurkolom, de bouten van de achterwielophanging en de remklauwen van de achteras. Controleren of jouw auto hieronder valt kun je via de RDW of www.suzuki.nl doen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Suzuki Swift schreven.

Als de Suzuki Swift Sport een tikkend bijgeluid uit de cilinderkop geeft, is dit meestal een seintje om bij de garage de klepspeling te laten afstellen. Daarnaast kent dit model ook haperende of hakerige schakelovergangen. Dat komt omdat sommige bestuurders vlotter schakelen dan de synchromeshringen kunnen bijhouden, waardoor de versnellingsbak sneller slijt. Verder geeft een trillend aangrijpende koppeling vaak aan dat het frictiemateriaal zijn beste tijd heeft gehad.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze witte Suzuki Swift, bouwjaar 2011, in het Noord-Brabantse Goirle. De occasion heeft het 1,2-liter motorblok en 183.252 kilometer op de teller. Verder is hij handgeschakeld en kost 3.950 euro. De catalogusprijs bedroeg 11.138 euro.