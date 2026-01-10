Deze occasion is niet alleen handig op wintersport, maar ook in Nederlandse steden
Wie weleens op wintersport gaat, weet dat bepaalde auto’s hiervoor aantrekkelijk zijn. Het zijn de modellen die zich in de Nederlandse sneeuw even thuis voelen als in de Alpen. Vandaag kijken we daarom naar occasions die van alle (koude) markten thuis zijn: ze hebben een hoge instap, stoer uiterlijk en vierwielaandrijving. Wat dat mag kosten? Voor maximaal 20.000 euro vergelijken wij de Kia Sportage, Mazda CX-5 en Nissan Qashqai.
Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor 20.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar een wintersportauto voor maximaal 20.000 euro. Afgelopen dinsdag schreven we over de Kia Sportage en donderdag kwam de Mazda CX-5 aan bod. Vandaag hebben we de derde en laatste occasion voor je klaarstaan.
Nissan Qashqai (2013 – 2021)
De tweede generatie Nissan Qashqai heeft zijn populariteit niet voor niets opgebouwd. De zitpositie is prettig hoog en het onderstel is comfortabel afgestemd, waardoor oneffenheden netjes worden weggefilterd. Het ontwerp is strak en tijdloos, zodat ook oudere bouwjaren nog steeds modern ogen. Daarmee presenteert de occasion zich als een toegankelijke en volwassen SUV voor een breed publiek.
Het interieur van de occasion is logisch ingericht, maar heeft wel wat stukken plastic die goedkoper aanvoelen. De vierwielaandrijving is traditioneler van opzet en werkt met vier verschillende standen. In de automatische stand functioneert het systeem vergelijkbaar met dat van sommige concurrenten, al reageert het iets minder snel. Desondanks voelt de Nissan Qashqai stabiel en vertrouwenwekkend aan onder lastige omstandigheden.
Er is een bescheiden aanbod aan occasions te vinden. Op Gaspedaal.nl kun je namelijk twaalf occasions met vierwielaandrijving vinden, voor maximaal 20.000 euro. In Erica staat een grijze Nissan Qashqai 1.3 N-Connecta (2019, 101.739 km) te koop voor 16.950 euro.
Aandachtspunten van de Nissan Qashqai-occasion
Rookontwikkeling onder de motorkap wijst vaak op een versleten turbo, waarbij vervanging al snel richting de duizend euro loopt. Ook de cvt-automaat van de Nissan Qashqai verdient aandacht: schokkerig rijgedrag en schurende geluiden duiden meestal op interne slijtage en een kostbare revisie. Daarnaast staan de dieselvarianten bekend als gevoeliger voor reparaties dan de occasions met benzinemotor, wat extra alertheid bij aanschaf vraagt.
Welke wordt het?
Het is moeilijk om tussen deze drie occasions een winnaar uit te kiezen, omdat ze in eerdere testen vergelijkbaar goed scoorden. Toch roepen wij de Kia Sportage als winnaar uit, vanwege een duidelijke reden: het occasionaanbod. Voor ons budget kun je heel veel meer Sportages vinden, die ook nog eens veel lagere tellerstanden hebben. Ook vind je vaker luxe-uitvoeringen.
