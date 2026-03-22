Deze occasion ken je niet, maar wil je wel: de vergeten voorloper van de Porsche Cayman GT4

Een Porsche Cayman R heeft minder luxe en minder gewicht dan een reguliere Cayman. Wat deze lichtgewicht occasion wel toevoegt, is extra rijplezier.

De Porsche Cayman R verscheen in 2011 als scherpere versie van de reguliere Cayman S. Porsche schrapte gewicht, verlaagde het onderstel en gaf de zescilinder boxermotor van de occasion extra vermogen. Het resultaat: een compacte sportauto die zich vooral thuis voelt op kronkelige dijkwegen of bergpassen.

De Porsche Cayman R is lichter en scherper

Hij is gebaseerd op de tweede generatie Cayman, maar toch voelt deze uitvoering anders. Bij de Porsche Cayman R zijn bijvoorbeeld delen van de isolatie verwijderd. Daarnaast heeft de occasion lichtere wielen en aluminium portieren. Ook de vaste achterspoiler en subtiele striping maken duidelijk dat dit geen standaard Cayman is.

Dankzij die maatregelen weegt de Porsche Cayman R ongeveer 55 kilogram minder dan een Cayman S. Dat lijkt weinig, maar bij een sportauto telt elke vorm van gewicht. Deze occasion reageert daardoor directer op stuurbewegingen en voelt levendiger aan op de weg.

Sterke zescilinder achter de bestuurder

Achter de bestuurder van de Porsche Cayman R ligt een 3,4-liter zescilinder boxermotor. Die levert 330 pk en 370 Nm. Het vermogen gaat naar de achterwielen. Schakelen gebeurt bij deze occasions via een handgeschakelde zesversnellingsbak of een PDK-automaat met dubbele koppeling.

De prestaties passen perfect bij het sportieve karakter van de occasion. De sprint naar 100 km/h duurt 5,0 seconden met de handbak. Met de automaat gaat dat zelfs nog iets sneller. De topsnelheid van de Porsche Cayman R ligt op 282 km/h. Minstens zo belangrijk is het motorgeluid: een typische Porsche-boxer die hoog in toeren steeds feller klinkt. Eigenlijk zou de nieuwste Cayman geen boxer meer krijgen, maar elektrisch worden. Porsche heeft die beslissing nu teruggedraaid.

Rijplezier staat bij de Porsche Cayman R centraal

Tijdens het rijden valt vooral de balans van de occasion op. De motor ligt vlak achter de bestuurder, waardoor het gewicht mooi verdeeld is. In snelle bochten voelt de Porsche Cayman R daardoor stabiel en precies.

Het onderstel ligt twintig millimeter lager dan bij een normale Cayman. Samen met stijvere dempers zorgt dat voor een strak en sportief rijgedrag. Comfort staat bij de Porsche Cayman R duidelijk niet op de eerste plaats, maar de beloning volgt zodra de weg begint te slingeren. Het interieur van de occasion blijft relatief simpel. Je vindt er lichtgewicht sportstoelen, duidelijke meters en weinig afleiding.

Aandachtspunten bij deze occasions

Hoewel de techniek van Porsche over het algemeen degelijk is, blijft goed onderhoud belangrijk. Controleer dus of de occasion over een sluitende onderhoudshistorie beschikt. Er is wel een bekend euvel bij de Porsche Cayman R: een piepende grendel van de achterklep. Veel Caymans uit deze periode hebben dit probleem, maar de stijvere dempers van de R zorgen ervoor dat dit extra hoorbaar is. De meeste eigenaren lossen dit op door een stukje isolatietape te plaatsen waar de rubbers van de grendel de auto raken.

Zeldzame occasion voor puristen

De Porsche Cayman R werd maar een jaar gebouwd en is daardoor zeldzaam. Dat maakt het model geliefd onder liefhebbers van pure sportauto’s. Er staat maar één occasion te koop en dit zwarte exemplaar uit 2011 kost 79.900 euro. Het is een flink bedrag, maar voor Porsche-modellen met deze prestaties betaal je meestal een stuk meer. Deze Cayman R wordt aangeboden in het Overijsselse Deventer en heeft 73.675 kilometer op de teller. Hij krijgt volgens de advertentie een nieuwe APK bij aflevering en beschikt over een sluitende onderhoudsgeschiedenis.