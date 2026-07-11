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Deze occasion wil je: speciale Toyota Yaris met compressor heeft een messcherp karakter

Een Yaris hoeft niet altijd saai te zijn. Voordat de GR Yaris op de markt kwam was er al de Toyota Yaris GRMN. Als occasion zijn ze zeldzaam, maar niet onvindbaar.

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De Toyota Yaris GRMN werd in een oplage van 622 stuks gebouwd en was het eerste echte sportieve model van Toyota Gazoo Racing voor Europa. In de video hierboven kun je zien hoe lastig dit model het de Mini Cooper JCW maakt.

Toyota Yaris GRMN: verrassend sportieve occasion

Hoewel de Toyota Yaris GRMN op papier een compacte hatchback is, voelt hij op de weg veel volwassener aan. De 1,8-liter viercilinder heeft een compressor, levert 212 pk en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dankzij het sperdifferentieel, de stevige ophanging en het gewicht van 1.135 kilogram stuurt de auto bijzonder scherp. Juist die pure rijbeleving maakt de GRMN nog altijd zo aantrekkelijk als occasion.

De compressor zorgt voor een directe gasrespons en een karakter dat je bij moderne turbomotoren nauwelijks nog tegenkomt. Daarnaast bleef Toyota dicht bij de basis. Een Toyota Yaris GRMN heeft als occasion geen ingewikkelde rijprogramma’s of kunstmatige motorgeluiden, waardoor het rijden centraal staat. Sjoerd van Bilsen vertelde eerder in een video wat deze auto zo bijzonder maakt.

Ook het uiterlijk onderscheidt de occasion van een gewone Yaris. De grotere bumpers, centrale uitlaat, zwarte achterspoiler en BBS-wielen geven de Yaris GRMN een sportieve uitstraling zonder dat hij schreeuwerig wordt. Binnenin de occasion zorgen de sportstoelen en het kleine stuur voor een echte hot hatch-sfeer.

Deze occasion vonden we

Op de foto’s zie je een witte Toyota Yaris GRMN uit 2018 voor 25.950 euro. Deze occasion is nummer 132 van de 400 exemplaren die Toyota voor Europa bouwde. Hij heeft 35.534 kilometer op de teller en staat te koop in het Noord-Hollandse Velserbroek. Verder is de volledige onderhoudshistorie aanwezig en krijgt de auto zowel een nieuwe APK als een onderhoudsbeurt bij aflevering.

Let hierop bij een gebruikte Toyota Yaris GRMN

Toyota staat bekend om degelijke auto’s te bouwen en de Toyota Yaris GRMN vormt daar als occasion geen uitzondering op. Let er wel op dat de auto uitnodigt tot zeer sportief rijden en circuitgebruik. Controleer tijdens een bezichtiging altijd de staat van de remmen en de banden. Let op overmatige steenslag op de voorbumper en de motorkap, wat kan duiden op veelvuldig gebruik bij circuitdagen. Dat hoeft geen probleem te zijn als het onderhoud regelmatig en netjes uitgevoerd is. Verder is het soms moeilijk om vervangingsonderdelen te vinden, zoals de sportuitlaat.