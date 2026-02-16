Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: zeeën van ruimte, degelijkheid en een krachtige vijfcilinder

“Een Zweedse familiewagen met onverwacht veel pit.” Die zin zou bij veel Volvo’s kunnen passen, maar sluit helemaal goed aan bij de Volvo 850 T5-R. Hij combineert zijn degelijkheid met een bijzonder motorblok.

Halverwege de jaren negentig verraste de Volvo 850 T5-R met zijn sportiviteit. Volvo stond voornamelijk bekend om veilige, degelijke auto’s, maar deze uitvoering voegde daar serieuze prestaties aan toe. Er zijn slechts 6.964 exemplaren van deze occasion gebouwd, waarvan 1.700 stationwagens in de bekende kleur ‘Cream Yellow’.

Occasion met vijfcilinder

Onder de kap ligt een 2,3-liter vijfcilinder met turbo. Het vermogen bedraagt 240 pk, wat midden jaren negentig indrukwekkend was voor een voorwielaangedreven gezinsauto. De sprint naar 100 km/h duurt 7,6 seconden en de topsnelheid van de occasion ligt op 235 km/h. Kopers hadden keuze uit drie verschillende transmissies in hun Volvo 850 T5-R: een handgeschakelde vijfversnellingsbak, een viertrapsautomaat of een vijftrapsautomaat.

Deze auto was gebaseerd op de 850, maar kreeg een opvallender uiterlijk met speciale velgen, spoiler, dorpelverbreders en forse onderlip. Je moet in de Volvo 850 T5-R iets harder werken dan in sommige andere occasions, want de tractiecontrole werkt maar tot 40 km/h en een sperdifferentieel is niet aanwezig. Vanuit je lage stoel voel je het motorblok aan het stuur trekken, terwijl de voorbanden grip proberen te vinden. Als de vijfcilinder dan eenmaal genoeg toeren heeft, blaast hij flink door met een heerlijk gebrul.

Aandachtspunten van de Volvo 850 T5-R

Een T5-R is niet alleen snel en praktisch, maar ook oerdegelijk als hij goed onderhouden is. Controleer daarom in de onderhoudsgeschiedenis of de occasion goed verzorgd is.

Daarnaast kun je soms een brandend ABS-lampje op het dashboard van de Volvo 850 T5-R zien. Dat betekent meestal dat de ABS-module van de occasion kapot is en dit zorgt mogelijk ook ervoor dat je snelheidsmeter en tractiecontrole niet meer goed werken. Dit probleem is meestal makkelijk te verhelpen met een nieuwe module.

Prijs van deze occasion

De Volvo 850 T5-R is inmiddels een gewilde youngtimer en daarom kosten rijdende exemplaren minimaal 17.000 euro. Van de drie occasions die op Gaspedaal.nl te koop staan kost er eentje wel maar 4.000 euro, maar daar krijg je een projectauto. Leuk voor de sleutelaar met veel tijd om handen, maar niet voor iemand die direct in zijn Volvo wil rijden. Er blijven dan twee modellen over en alhoewel dit model met goed onderhoud makkelijk meer dan drie ton rijdt, willen wij eentje aanbevelen die minder heeft gereden.

Met die voorwaarde blijft de occasion op de foto’s, in het befaamde ‘Cream Yellow’, over. Hij komt uit 1995 en wordt verkocht in het Gelderse Eefde. Voor 34.999 euro heb je deze Volvo 850 T5-R die net iets minder dan drie ton op de klok heeft staan: 295.500 kilometer. Hij heeft verder maar twee vorige eigenaren gehad en volgens de advertentie is de volledige onderhoudsgeschiedenis aanwezig.