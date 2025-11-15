Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: rijdersauto is klassieker van morgen

Je wil een sportieve occasion die compact, stijlvol en puur gericht is op rijplezier. Dan kom je al snel uit bij de eerste generatie BMW 2-serie Coupé: een model dat klassieke BMW-waarden combineert met moderne techniek.

De eerste generatie BMW 2-serie combineert klassieke BMW-dynamiek met moderne betrouwbaarheid en heeft nog een relatief pure, ongecompliceerde rijbeleving. De occasion is een echte rijdersauto door zijn achterwielaandrijving, scherpe besturing en een solide bouwkwaliteit.

De BMW 2-serie is een echte rijdersauto

De BMW 2-serie verscheen in 2014 als opvolger van de 1-serie Coupé. Hij is net wat groter en volwassener vormgegeven, maar behoudt wel zijn handzame afmetingen en sportieve uitstraling. De Coupé-versie is stijver en scherper, de Cabrio-variant is dat minder, maar compenseert dat bij mooi weer ruimschoots door extra rijbeleving te geven. Beide delen hun basis met de 1-serie, maar voelen door de verbeterde balans en achterwielaandrijving duidelijk anders aan.

Onder de motorkap van de BMW 2-serie vind je drie-, vier- of zescilinders met vermogens van 136 tot 450 pk. De 220i en 228i bieden al flink wat pit, terwijl de zescilinders in de M235i en M240i voor echte sensatie zorgen. Wie de ultieme ervaring zoekt, komt uit bij de M2 met 370 tot 450 pk. Dit is een moderne klassieker in wording.

Let hierop bij een BMW 2-serie-occasion

Technisch is de BMW 2-serie sterk, maar er zijn wat aandachtspunten. Bij de drie- en viercilinders vraagt de distributieketting om controle, want dit is een bekend slijtagepunt. Daarnaast is het verstandig om het olieverversingsinterval korter te houden dan de fabriek heeft aangegeven, omdat hierdoor dezelfde ketting (en de turbolader) langer meegaan. Het is dus goed om dit terug te zien in de onderhoudsgeschiedenis. Meer technische details vind je in de koopwijzer die we eerder over deze occasion schreven.

(Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Carlo Automotive)

De automaten zijn over het algemeen betrouwbaar, mits ze goed onderhouden zijn. Let bij een testrit erop dat de BMW 2-serie-occasion soepel schakelt om dure reparaties te voorkomen. Verder is er ook een terugroepactie voor de auto actief: “De gasgenerator van de airbag kan bij activering door een aanrijding mogelijk ongecontroleerd tot ontploffing komen. De airbag kan mogelijk niet volledig ontvouwen of de metalen huls van de gasgenerator kan openscheuren en de delen kunnen in het interieur terechtkomen.”

Een occasion kopen

Op dit moment staan er 433 occasions op gaspedaal.nl te koop. De prijzen beginnen bij ongeveer 14.000 euro voor instapmodellen met een driecilinder. De duurste BMW 2-serie die te koop staat, is een M2 CS met extra opties voor 102.000 euro. Dat waren uitschieters, maar de meeste modellen zul je voor 20.000 tot 65.000 euro kunnen meenemen.

