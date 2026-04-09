Deze occasion wil je: klassieke rallylegende is een zeldzaamheid, maar nog wel bereikbaar

Meerdere rally-overwinningen, achterwielaandrijving en een mooi uiterlijk: de Talbot Lotus Sunbeam combineert al deze elementen. Als occasion is hij helaas zeldzaam en dat zie je terug in zijn prijs.

Het doel van de Talbot Sunbeam Lotus was duidelijk: een snelle straatversie bouwen om mee te mogen doen aan rallys. Er werden maar 2.308 exemplaren geproduceerd en dat maakt deze auto een zeldzame verschijning. In de bovenstaande video voelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst deze klassieke occasion aan de tand.

Talbot Sunbeam Lotus: homologatiemodel

De Talbot Sunbeam Lotus was snel voor zijn tijd. Onder de kap ligt een 2,2-liter viercilinder met dubbele bovenliggende nokkenassen, ontwikkeld door Lotus. Het motorblok levert 155 pk en 203 Nm en de transmissie is een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Met een gewicht van 960 kilogram voelt de achterwielaangedreven occasion licht en direct aan. De sprint naar 100 km/h duurt 8,3 seconden en zijn topsnelheid ligt op 200 km/h. Belangrijker is hoe hij rijdt: scherp, speels en zonder veel elektronische hulp. Dat maakt hem uitdagend, zeker op nat wegdek.

Wie deze auto kiest, doet dat vanwege zijn achtergrond. De Talbot Sunbeam Lotus werd ingezet in het World Rally Championship en behaalde daar succes. Het model speelde een rol in de titelstrijd begin jaren tachtig en wist de constructeurstitel in 1981 binnen te slepen. Wat hem extra bijzonder maakt, is dat hij een van de laatste succesvolle achterwielaandrijvers in de rally was. Halverwege de jaren tachtig kwamen vierwielaangedreven modellen als de Audi Quattro op.

Deze specifieke occasion

Met dit model koop je een stuk autosportgeschiedenis met een kenteken. Je moet meestal goed zoeken, maar momenteel kun je één gerestaureerde Talbot Sunbeam Lotus te koop vinden. Deze occasion heeft met zijn zwarte lak (met witte racestrepen) de juiste kleur en zijn tellerstand is met 75.000 kilometer best laag.

Hij wordt voor 31.000 euro verkocht in het Zuid-Hollandse Zoetermeer en komt uit 1980. Dat betekent dat je deze occasion belastingvrij als oldtimer kunt rijden. Een extra voordeel hierbij is dat zijn apk geldig is tot september 2027. Volgens de verkoper beschikt de Talbot Sunbeam Lotus verder over snellere nokkenassen, waardoor het motorblok 179 pk levert.

Aandachtspunten van een Talbot Sunbeam Lotus-occasion

Het motorblok van deze occasion is krachtig, maar onderhoud is belangrijk. Controleer dus goed de onderhoudsgeschiedenis. Ook roest vormt een bekend probleem, vooral bij de carrosserie en het chassis. Onderdelen zijn niet altijd makkelijk te vinden. Veel specifieke delen zijn schaars en daardoor prijzig. Daar staat tegenover dat de techniek relatief simpel is opgebouwd. Verder zijn namaakversies van de Talbot Sunbeam Lotus soms een probleem. Om te controleren of je een echt model voor je hebt kun je het chassisnummer checken: dit moet met TML (Talbot Motor Lotus) beginnen.