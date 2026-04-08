Deze occasion wil je: zeer zeldzame Britse raceauto, maar dan voor op de openbare weg

Een TVR Tuscan Challenge is niet alleen een sportwagen, maar ook een circuitmachine zonder concessies. Hij is behoorlijk zeldzaam, maar de prijs blijft onder de halve ton.

In de bovenstaande video rijdt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst in een reguliere Tuscan. Dit model werd zo’n tien jaar na de TVR Tuscan Challenge geïntroduceerd en was voornamelijk voor straatgebruik bedoeld. Daarnaast was hij met 1.677 gebouwde auto’s een stuk minder zeldzaam dan de gemiddelde Challenge-occasion.

TVR Tuscan Challenge als pure raceauto

De TVR Tuscan Challenge oogt als een klassieke roadster, maar laat je niet misleiden. Onderhuids is alles gebouwd voor het circuit. Het model ontstond in 1989 speciaal voor een raceklasse waarin alle deelnemers met dezelfde auto reden. Een straatversie bleef bij een prototype, maar later werden er een handjevol occasions omgebouwd voor straatgebruik. Deze modellen zijn extra zeldzaam, omdat er maar 43 auto’s gemaakt zijn.

In de neus van de TVR Tuscan Challenge ligt een 4,4- of 4,5-liter V8, die 348 tot 450 pk levert. Alle occasions beschikken over achterwielaandrijving en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Het gewicht van de raceauto’s lag op een schamele 850 kilogram en dat zorgde voor explosieve prestaties: 0 tot 100 km/h in ongeveer drie seconden en een topsnelheid van 306 km/h.

Verder is de Tuscan Challenge een typische TVR is: geen stuurbekrachtiging, nauwelijks elektronica en een onderstel dat volledig is gericht op grip en snelheid.

Dit kost deze raceauto als occasion

Het productiegetal van 43 zorgt ervoor dat een gebruikte TVR Tuscan Challenge een van de zeldzaamste occasions is die je kunt vinden. Momenteel staat er ook slechts één exemplaar te koop, in het Zuid-Hollandse Gouda. Dit blauwe exemplaar uit 1989 kost 49.990 euro en is nummer 10 van de 43. Hij is aangepast voor de openbare weg, maar in de registratie staat dat zijn APK sinds 2014 is verlopen.

Let hierop bij een gebruikte TVR Tuscan Challenge

Motoren vragen regelmatig onderhoud, zeker bij intensief gebruik op het circuit. Controleer de staat van de V8 en kijk naar revisies of vervangingen. Het chassis is in de loop der jaren flink aangepast en verstevigd om het vermogen aan te kunnen. Let op scheuren, slijtage en roestvorming. Ook ophanging en remmen krijgen het zwaar te verduren. Daarnaast speelt historie een grote rol. Een occasion met een duidelijk raceverleden en goed onderhoudsboekje is vaak meer waard én betrouwbaarder.