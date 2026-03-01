Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: In de jaren negentig versloeg deze gezinsauto Porsche 911’s bij het stoplicht

Kijk naar de grille van deze auto en je denkt waarschijnlijk dat het een Audi is. Gedeeltelijk klopt dat ook, maar de Audi RS2 Avant-occasion is onderhuids een Porsche.

Porsche had begin jaren negentig geldproblemen en Audi wilde een bloedsnelle stationwagen. Dus klopte Audi bij Porsche aan voor de ontwikkeling van de Audi RS2 Avant. Deze occasion werd een cultheld en zette Audi op de kaart als fabrikant van snelle gezinsauto’s. Uiteindelijk werden er tussen 1994 en 1995 slechts 2.891 exemplaren gebouwd.

Audi RS2 Avant: supercar in gezinsverpakking

Wat heeft Porsche eigenlijk bijgedragen aan de Audi RS2 Avant? Niet alleen de motor, maar ook het onderstel, de remmen en zelfs het uiterlijk kreeg extra aandacht. Denk bij dat laatste aan spiegels en mistlichten van een 911, 17-inch Cup-wielen en badges met de Porsche-naam op de grille en achterklep. De remmen van deze occasion komen van de 964-generatie van de 911. De RS2 was niet het enige model waarbij Porsche hielp ontwikkelen. De Mercedes-Benz 500 E werd geboren uit een soortgelijk huwelijk.

Maar het motorblok van de Audi RS2 Avant werd ook flink aangepakt: een nieuwe turbo, injectoren, intercoolers en boordcomputer. Het in- en uitlaattraject werd anders vormgegeven voor een betere doorstroming en de 2,2-liter vijfcilinder kreeg een agressievere nokkenas. Daardoor produceerde de motor in deze occasion 315 pk en 410 Nm. De RS2 was de eerste auto met de Renn Sport-badge en legde met zijn prestaties de basis voor alle snelle Audi’s van dit moment.

De Audi RS2 Avant had een handgeschakelde zesversnellingsbak en beschikte altijd over permanente vierwielaandrijving. De occasion deed 0 tot 100 km/h in 5,4 seconden en had een elektronisch begrensde topsnelheid van 262 km/h. Tot 50 km/h was de RS2 zelfs sneller dan de McLaren F1 uit dezelfde tijd.

Dit kost een occasion

Er zijn maar weinig auto’s van dit model gebouwd en daarom zijn ze erg zeldzaam. Momenteel staat er zelfs maar één occasion te koop en deze Audi RS2 Avant kost een flink bedrag: 99.900 euro. Voor dat bedrag krijg je een donkerblauw model uit 1994, met 141.563 kilometer op de klok. Hij staat te koop in het Overijsselse Deventer en beschikt over een sportuitlaat van Milltek.

Pas hierbij op als je een Audi RS2 Avant koopt

Vervangingsonderdelen van de Audi RS2 Avant kunnen erg duur zijn, omdat ze van Porsche afkomen. Besteed tijdens een proefrit extra aandacht aan het onderstel, de remmen en de carrosseriedelen. Verder komt slijtage van de transmissie voor bij occasions met hogere tellerstanden. Dat merk je aan krakende of zwaar schakelende versnellingen. Check dus van tevoren of de auto soepel schakelt, want een revisie kost duizenden euro’s.