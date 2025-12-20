Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: een tweedehands auto waarmee je luxueuzer rijdt dan de koning

De Rolls-Royce Phantom is een indrukwekkende occasion, die je vorstelijke rust biedt. Wie niet vies is van een ouder exemplaar, heeft al een echte Rolls voor net iets minder dan een ton op de oprit staan.

Onder leiding van BMW werd de Rolls-Royce Phantom VII ontwikkeld. Deze occasion is de ultieme reisauto: met zijn enorme afmetingen en fluisterstille afstelling geeft de auto je het gevoel dat je verheven boven de rest van het verkeer uit kunt zweven.

Rolls-Royce Phantom is pure automotive grandeur

Onder de motorkap ligt een 6,75-liter V12 die zijn kracht fluisterzacht afgeeft, met een vrijwel volledig trillingsvrije loop. De motor levert 460 pk, waarmee de occasion in 5,8 seconden de standaardsprint doet. Daarnaast heeft de 2.665 kilo wegende Phantom een topsnelheid van 250 km/h. Dat zijn prachtige cijfers, al zullen de meeste occasions niet voor dergelijke ambitieuze snelheden gebruikt worden.

(Afbeelding: AutoTrack / Cool Classic Club B.V.)

Verder heeft de occasion een imposant, statig design dat direct herkenbaar is, met de kenmerkende Pantheon-grille en lange motorkap. De Rolls-Royce Phantom heeft een overdadig interieur, dat kwaliteit uitstraalt en gemaakt is naar de specificaties van de eerste koper: van met de hand gesneden houtfineer tot het zachtste leer.

Aandachtspunten van de occasion

Technisch staat de Rolls-Royce Phantom bekend als zeer solide, maar het onderhoudsniveau moet goed zijn. De luchtvering vraagt namelijk nauwkeurige zorg, want lekkende balgen verstoren direct het fluwelen rijgevoel en zijn kostbaar om te repareren. De automatische transmissie verdient eveneens aandacht: schokjes wijzen op een achterstallig onderhouden occasion.

(Afbeelding: AutoTrack / Cool Classic Club B.V.)

De zachte sluitmechanismen van de deuren, het infotainmentsysteem en de elektrisch bediende stoelen reageren bij oudere occasions niet altijd perfect. Controleer ze allemaal en check ook of jouw Phantom een volledige onderhoudshistorie heeft.

Rolls-Royce Phantom VII-occasion

Momenteel staan er van deze generatie Rolls-Royce Phantom zes occasions op gaspedaal.nl te koop. De prijzen van deze luxeauto’s lopen van 99.900 tot 229.900 euro. Eigenlijk zijn het allemaal mooie modellen die goed behandeld zijn, maar dat mag je voor dat geld ook wel verwachten. De allergoedkoopste heeft de hoogste tellerstand, met 141.888 kilometers op de klok. De rest heeft 36.000 tot 107.000 kilometers gereden.