Deze occasion wil je: heerlijke Italiaanse GT met dikke V12 in de neus

Als je een sportieve auto wil waarmee langere ritten geen straf zijn, dan is de Ferrari 550 Maranello precies wat je zoekt. De V12-occasion biedt supercar-prestaties én bijpassende luxe.

Het is een legendarische GT: de Ferrari 550 Maranello. Deze auto werd van 1996 tot 2002 geproduceerd en is nu een exclusieve occasion. Ondanks dat exemplaren vaak tienduizenden euro’s hebben afgeschreven, kosten ze nog steeds meer dan een ton. Een auto die een stuk minder geld kost, maar wel nog het Ferrari-logo heeft zijn deze munten. Maar of dit nou echt goede investeringen zijn…

De Ferrari 550 Maranello is een klassieke GT

Voorin de neus van de Ferrari 550 Maranello ligt een 5,5-liter V12 die 485 pk en 568 Nm koppel levert. Het atmosferische motorblok reageert fel op het gas en produceert het typische hoge Ferrari-geluid. Occasions hebben altijd een handgeschakelde zesbak en achterwielaandrijving. Verder zijn de prestaties zoals je van het steigerende paardenmerk mag verwachten: een standaardsprint van 4,4 seconden en een topsnelheid van 320 km/h.

Niet alleen de motor maakt indruk, ook het onderstel. Hij is sportief maar niet keihard afgeveerd. Dankzij de lange wielbasis en goede gewichtsverdeling voelt de occasion op hoge snelheid rustig en solide. Tegelijkertijd blijft de Ferrari 550 Maranello verrassend wendbaar voor een grote GT, met veel grip en duidelijke feedback in het stuur.

In tegenstelling tot extremere middenmotor-Ferrari’s uit dezelfde periode ligt de nadruk bij de Ferrari 550 Maranello meer op balans dan op nervositeit. Daardoor voelt hij voorspelbaar in snelle bochten en geschikt voor lange snelwegritten. Luxe stoelen, een nette afwerking en een bagageruimte van 185 liter maken hem net genoeg bruikbaar als reisauto, maar bedenk je wel dat deze occasion een dertig jaar oude Ferrari is.

Dit is het occasion-aanbod

Online konden we vier gebruikte Ferrari 550 Maranello-occasions vinden. Het duurste model heeft een schamele 5.201 kilometer op de teller en is daarmee praktisch in nieuwstaat. Daar is de prijs van 559.950 euro helaas ook naar.

Wij kozen de ‘goedkoopste’ 550 om uit te lichten: de zilvergrijze auto op de foto’s kost 145.000 euro en staat te koop in het Friese Sneek. Op de teller kun je 69.614 kilometer aflezen en hij stamt uit 1998. Volgens de advertentie was hij eerder geregistreerd in Monaco en is jaren geleden geïmporteerd. Ook zijn de distributieriemen recent vervangen en is er een volledige onderhoudshistorie aanwezig.

Aandachtspunten bij een Ferrari 550 Maranello-occasion

Het allerbelangrijkste bij de Ferrari 550 Maranello is dat hij goed onderhouden is, want achterstallig onderhoud loopt vaak flink in de kosten. Ook moeten elke drie jaar de distributieriemen vervangen worden. Een sluitende onderhoudshistorie is daarom verplicht.

Verder moet je bij een testrit goed letten op lekkende dempers, want nieuwe kosten bijna tweeduizend euro. Controleer verder de panelen van de occasion goed na, want corrosie komt weleens voor; dit is vaak niet structureel gevaarlijk, maar wel een dure cosmetische ingreep.