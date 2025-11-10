Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze prachtige occasion wil je: Ferrari met klapkoplampen en V8

Een prachtig design, met klopkoplampen en een geweldig motorblok: de Ferrari F355 GTS is ondertussen helaas bijna onbereikbaar geworden als occasion. Dat betekent echter niet dat dit geen geweldige rijdersauto is.

De Ferrari F355 GTS werd geproduceerd tussen 1994 en 1999 en viel op met zijn klapkoplampen, elegante lijnen en kenmerkende achterzijde. De occasion is een supercar pur sang die het merk in de jaren ’90 nieuw elan gaf en daardoor als een icoon mag gelden binnen het Ferrari-gamma.

Ferrari F355 GTS

De Ferrari F355 GTS is de targavariant van de reguliere F355, dus met een uitneembaar dakpaneel. Achter de inzittenden ligt een 3,5-liter V8, goed voor 380 pk. De aerodynamica kreeg veel aandacht: de occasion kreeg een volledig gestroomlijnde onderkant om neerwaartse druk te realiseren en zo de prestaties en wegligging te verbeteren.

(Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive)

(Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive) (Afbeelding: AutoTrack / Koster & Hogeslag Automotive)

Het hart van de Ferrari F355 GTS is een echte racemotor: hoogtoerig, lineair en met karakter. Het motorblok van de occasion jaagt door tot 8.250 toeren per minuut en levert daarbij een intens geluid. De wegligging is scherp en de feedback direct; kortom een echte rijdersauto.

Let hierop bij een Ferrari F355 GTS-occasion

Bij het overwegen van een gebruikte F355 GTS is de onderhoudshistorie cruciaal. Dergelijke motoren en transmissies vragen namelijk respectvolle behandeling. Controleer hierbij de distributie, motoronderhoud en de staat van het dakmechaniek (targa-paneel). De F355 is bovendien de laatste Ferrari waarbij voor bepaalde klussen de krachtbron uit de auto moet, wat een flinke kostenpost is.

Occasions

De Ferrari F355 GTS is een zeldzame verschijning in Nederland, maar zeker niet onvindbaar. Op gaspedaal.nl staan er op dit moment zes. Een paar jaar geleden waren de prijzen nog een stuk lager, maar helaas moet je tegenwoordig aardig wat aftikken om er eentje op je oprit te mogen hebben. De prijzen liggen nu namelijk tussen 130.000 en 180.000 euro. Daarbij moeten we zeggen dat alle modellen die aangeboden worden erg net zijn, maar dat neemt de pijn van zijn prijs natuurlijk niet weg.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.